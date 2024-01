Video Gol Highlights Empoli-Milan 0-3: sintesi 07-01-2024

Video Gol e Highlights di Empoli-Milan 0-3: bel successo rossonero al “Castellani” dopo una prova autorevole e a tratti autoritaria, ma con alcuni errori nella fase centrale e alcune occasioni concesse agli empolesi.

In mezz’ora Loftus-Cheek e Giroud su rigore indirizzano il match e Traoré lo chiude nel finale.

Il Milan chiude un tribolato girone d’andata al 3° posto con 39 punti e lasciando la Fiorentina a -6, ma la Juventus e soprattutto l’Inter sembrano lontanissimi.

La Sintesi di Empoli-Milan 0-3

Il Milan inizia molto bene e all’11° minuto è già avanti nel risultato: Leao ripropone il pezzo forte del repertorio lanciandosi sulla fascia sinistra verso il fondo per poi offrire a Loftus-Cheek, appostato nei pressi del dischetto di rigore, un pallone che l’inglese spedisce in rete con un preciso piatto destro.

I toscani cercano di rispondere subito, ma tutto ciò che riescono a ottenere è un corner scaturito da un tiro di Cambiaghi deviato da Hernandez.

I meneghini sanno di dover indirizzare ulteriormente il match dalla propria parte e alla mezz’ora ottengono un penalty grazie a Loftus-Cheek, che prova la rovesciata e “costringe” al fallo di mano in area Maleh: Giroud calcia e, rischiando, trasforma con potenza mandando il pallone sotto la traversa.

E’ un primo tempo senza altre azioni da segnalare nè occasioni, gol esclusi, e termina dopo tre minuti di recupero.

Il copione della ripresa è un po’ differente e i toscani, meno remissivi, dopo aver rischiato di subire la terza rete (bel colpo di testa di Pulisic deviato in corner da Caprile con un balzo felino), sfiorino l’1-2 al 70′ prima con un tiro di Cancellieri respinto da Maignan e poi con il tap-in di Caputo deviato in corner.

Al minuto 84 i padroni di casa vanno ancora vicini al gol con Cambiaghi, che conclude sull’esterno della rete dopo un tiro di Cancellieri fermato dalla schiena del nuovo entrato Bartesaghi.

Dopo una pericolosa sponda in area di Cancellieri spazzata via da Hernandez, la partita si chiude definitivamente al minuto 88 con il terzo gol ospite: dopo il primo gol in assoluto tra i professionisti, il da poco subentrato Traoré trova anche il primo centro in Serie A concludendo a rete da pochi metri dopo un perfetto contropiede ideato e rifinito da Pulisic.

Highlights e Video Gol Empoli-Milan 0-3

Il Tabellino di Empoli-Milan 0-3

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi (28′ Ranocchia), Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi (74′ Marin), Maleh; Baldanzi (57′ Cancellieri); Cambiaghi, Caputo (74′ Maldini). Allenatore: Andreazzoli

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (70′ Bartesaghi), Kjaer (84′ Gabbia), Hernandez, Florenzi (35′ Jimenez); Loftus-Cheek (70′ Musah), Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao (84′ Traoré). Allenatore: Pioli

Marcatori: 11′ Loftus-Cheek, 31′ rig. Giroud e 88′ Traoré

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Calabria, Jimenez, Marin

Espulsi: