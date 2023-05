Video Gol Highlights Empoli-Juventus 4-1: Sintesi 22-5-2023

Video Gol e Highlights Empoli-Juventus 4-1, 36° Giornata Serie A: doppietta di Caputo, segnano anche Luperto, Piccoli e Chiesa

L’Empoli umilia la Juventus allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel posticipo serale della trentaseiesima giornata di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno.

Bruttissima sconfitta per i bianconeri, proprio nel giorno della nuova penalizzazione, ben dieci punti che li caccia dalla lotta europea, frenati dopo quattro risultati utili consecutivi.

Quarto risultato utile consecutivo per i toscani, ben dieci punti conquistati in questo mese, e quota quarantadue punti in classifica.

Empoli-Juventus

Sintesi di Empoli-Juventus 4-1

Out Baldanzi, De Winter, Degli Innocenti, Guarino, Marin e Walukiewicz per Paolo Zanetti, che schiera Ebuhei, Ismajli, Luperto e Parisi in difesa a protezione di Vicario, ci sono Akpa-Akpro e Fazzini a centrocampo con Grassi e Bandinelli, ancora Cambiaghi con Caputo in attacco.

Tantissime assenze per Massimiliano Allegri, orfano di Bonucci, Cuadrado, Danilo, De Sciglio, Fagioli, Ihattaren, Kaio Jorge e Pogba. Davanti a Szczesny ci sono Gatti, Bremer e Alex Sandro, confermati Barbieri e Miretti a centrocampo con Locatelli, Rabiot e Kostic, mentre in attacco gioca Milik con Vlahovic.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa mostrano tutte le proprie capacità nel possesso palla, ma gli ospiti hanno più qualità e sono sempre letali nel ripartire in contropiede.

Dopo due grandissime parate di Vicario su Vlahovic e Kostic, al 13′ minuto viene annullata la rete di Gatti per un fallo di Bremer sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Gol sbagliati, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. Al 18′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Caputo, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Milik su Cambiaghi.

E, addirittura, al 22′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Luperto, il più lesto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Grandissima reazione da parte degli ospiti, che provano a rialzarsi dopo questo uno-due immediato prendendo in mano il pallino del gioco ed attaccando a testa bassa riversandosi nella metà campo avversaria, ma prima Bremer e poi Rabiot non trova la porta.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Chiesa e Paredes al posto di Barbieri e Miretti e gli ospiti sembrano trovare nuove energie rendendosi pericolosi ancora con Vlahovic.

Eppure, però, al 48′ minuto a segnare sono i padroni di casa, che calano il tris con Caputo, che si regala una bella doppietta al termine della bellissima giocata personale di Akpa-Akpro.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, si abbassano molto e vanno in completa balia dei padroni di casa, che ne approfittano per gestire benissimo il possesso palla sfiorando addirittura il poker con Fazzini e Bandinelli, in mezzo i gialli a Parisi e Rabiot.

Spazio a Kean, Di Maria, Rugani e Haas per Milik, Locatelli, Alex Sandro e l’ammonito Bandinelli, ci provano Rabiot e Chiesa prima del giallo a Paredes e le sostituzioni che vedono coinvolti Henderson e Pjaca subentrare a Fazzini e Cambiaghi.

Dopo il tentativo di Vlahovic, al 86′ minuto gli ospiti riescono finalmente a segnare con Chiesa con una bellissima conclusione dalla distanza.

Nel finale entrano anche Stojanovic e Piccoli al posto di Akpa-Akpro e Caputo, mentre i padroni di casa si divorano ancora la rete con Piccoli e Parisi prima di trovare il quarto gol al 94′ minuto con Piccoli su assist di Haas.

Highlights e Video Gol di Empoli-Juventus 4-1:

Tabellino di Empoli-Juventus 4-1

Empoli (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli (23′ st Haas); Akpa Akpro (43′ st Stojanovic), Fazzini (34′ st Henderson), Cambiaghi (34′ st Pjaca); Caputo (43′ st Piccoli). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Satriano, Destro, Tonelli, Vignato. All.: Zanetti



Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro (18′ st Rugani); Barbieri (1′ st Chiesa), Miretti (1′ st Paredes), Locatelli (14′ st Di Maria), Rabiot, Kostic; Milik (13′ st Kean), Vlahovic. A disp.: Perin, Pinsoglio, Riccio, Sersanti, Iling-Junior. All.: Allegri



Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 18′ rig. e 3′ st Caputo (E), Luperto (E), 40′ st Chiesa (J), 47′ st Piccoli (E)

Ammoniti: Parisi (E), Rabiot (J), Bandinelli (E), Paredes (J)

Espulsi: –

Note: –