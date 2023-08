Video Gol Highlights Empoli-Hellas Verona 0-1: Sintesi 19-8-2023

Video Gol e Highlights Empoli-Hellas Verona 0-1, 1° Giornata Serie A: Bonazzoli

L’Hellas Verona batte l’Empoli allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel primo anticipo del sabato della prima giornata di Serie A.

Subito una vittoria importantissima per gli scaligeri, che esordiscono vincendo uno scontro diretto contro i toscani nella sfida tra due squadre che hanno cambiato allenatore.

Sintesi di Empoli-Hellas Verona 0-1

Out Fazzini, Maldini e Walukiewicz per Paolo Zanetti, che sceglie Cacace in difesa con Ebuhei, Ismajli e Luperto davanti a Caprile, mentre Grassi gioca in coppia con Marin in mediana. Sulla trequarti spazio ai due nuovi acquisti, Gyasi e Cancellieri, con Baldanzi alle spalle di Caputo unica punta.

Tantissime assenze per Marco Baroni, orfano di Lazovic, Hien, Faraoni, Henry e Hrustic, chi per infortunio, chi per questioni di mercato. Si riparte dal 3-4-3 con Coppola, Magnani e Dawidowicz in difesa a protezione di Montipò, ci sono Terracciano e Doig sulle fasce, mentre Hongla e Duda formano la mediana. In attacco è rivoluzione con Mboula e Folorunsho alle spalle dell’uomo salvezza Ngonge.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre lottano su ogni palla, ma i padroni di casa fanno maggiormente possesso contro ospiti bravi a pressare con aggressività.

Si rendono subito pericolosi i padroni di casa, fermati dalla traversa sul tiro di Marin, mentre Montipò si fa trovare pronto su Caputo prima del tentativo di Gyasi, clamorosamente poco cinico sotto porta in un finale in cui viene ammonito anche Duda.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo molto spezzettato, pieno di falli e di sostituzioni.

Entrano Saponara, Djuric, Bonazzoli, Piccoli e Shpendi al posto di Folorunsho, Mboula, Ngonge, Caputo e Cancellieri dopo i gialli a Magnani, Cacace e Grassi.

Al 75′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Bonazzoli, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Duda, con uscita a vuoto di Caprile.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che al 78′ minuto subirebbero pure il raddoppio di Djuric, ma viene annullato dal VAR per posizione di fuorigioco.

Fuori Cacace, dentro Pezzella, ma i più pericolosi restano Shpendi, Saponara e Baldanzi, che non riescono a trovare la giocata vincente.

Nel finale c’è spazio anche per Ekong, Henderson e Cabal, che subentrano per Gyasi, Grassi e Doig.

Highlights e Video Gol di Empoli-Hellas Verona 0-1:

Tabellino di Empoli-Hellas Verona 0-1

Marcatori: 30’ st Bonazzoli

Empoli (4-2-3-1): Caprile; Ebuhei, Luperto, Ismajli, Cacace (34’ st Pezzella); Grassi (41’ st Henderson), Marin; Cancellieri (25’ st Shpendi), Baldanzi, Gyasi (41’ st Ekong); Caputo (25’ st Piccoli). All. Zanetti.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Terracciano, Hongla, Duda (44’ st Amione), Doig (44’ st Cabal); Folorunsho (24’ st Saponara), Mboula (24’ st Djuric); Ngonge (24’ st Bonazzoli ). All. Baroni.

Arbitro: Massimi di Termoli

Ammoniti: Duda, Magnani, Cacace, Grassi