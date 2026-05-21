Convocati Brasile Mondiale 2026: c’è Neymar

Convocati Brasile Mondiali 2026, Ancelotti svela la lista in diretta TV: c’è Neymar, il Brasile sogna il titolo.

L’attesa in Brasile era enorme e l’annuncio dei convocati per i Mondiali 2026 si è trasformato in un vero evento nazionale.

La scelta di Carlo Ancelotti, commissario tecnico della Seleção, è stata seguita in diretta televisiva da milioni di tifosi, con numerosi canali collegati e una grande partecipazione anche in streaming e sui social.

Non si è trattato soltanto della pubblicazione di una lista, ma di un momento carico di emozione, aspettative e speranze per un Paese che vive la Coppa del Mondo come qualcosa di molto più grande di una semplice competizione sportiva.

Il clima era quello delle grandi occasioni. In piazze, bar e locali, migliaia di brasiliani hanno seguito l’annuncio con il fiato sospeso, aspettando soprattutto i nomi del reparto offensivo. Il momento più atteso è arrivato quando Ancelotti, prima di leggere gli attaccanti, ha anticipato: “Adesso viene il bello”.

Pochi istanti dopo, il nome di Neymar ha scatenato un’ovazione. La sua convocazione è stata accolta con entusiasmo in tutto il Paese, in particolare a Santos, città in cui il fuoriclasse brasiliano gioca e dove sono partiti anche i fuochi d’artificio.

26 jogadores. 19 clubes. 1 só camisa! 💚💛



Do futebol brasileiro às maiores ligas do mundo, a Seleção reúne talentos espalhados pelos quatro cantos do planeta. 🌎⚽️



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Ancelotti presenta la lista dei convocati del Brasile e carica l’ambiente

Nel presentare i convocati, Carlo Ancelotti ha spiegato il senso delle sue scelte, sottolineando quanto sia complesso costruire una rosa per un torneo così importante. Il ct ha ammesso che nessuna lista può essere considerata perfetta, ma ha rivendicato il lavoro svolto dallo staff tecnico: “Non può essere un elenco perfetto, ma penso che sia una lista con il minor numero possibile di errori, stilata con conoscenza, passione e dedizione per fare un campionato del mondo spettacolare”.

Parole che confermano l’ambizione del Brasile, deciso a presentarsi ai Mondiali 2026 con una rosa equilibrata, ricca di esperienza internazionale, qualità tecnica e giovani talenti. La presenza di campioni affermati come Alisson, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha, Vinicius e Neymar dà solidità e prestigio al gruppo, mentre profili emergenti come Endrick, Rayan e Luiz Henrique aggiungono freschezza, imprevedibilità e prospettiva.

I convocati del Brasile per i Mondiali 2026

Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).

Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Man United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetà (Flamengo).

Attaccanti: Endrick (Lione), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Man United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Vinicius (Real Madrid).

Neymar convocato, esplode la festa in Brasile

Il nome più atteso era inevitabilmente quello di Neymar. La sua presenza nella lista dei convocati ha un peso tecnico, simbolico e mediatico enorme. Per molti tifosi brasiliani, il suo ritorno in una grande competizione mondiale rappresenta una possibilità di riscatto, ma anche l’occasione per vedere uno dei giocatori più talentuosi della sua generazione provare ancora una volta a trascinare la Seleção verso il titolo.

L’entusiasmo esploso a Santos racconta bene il significato della convocazione. I fuochi d’artificio, le reazioni dei tifosi e l’ovazione al momento dell’annuncio confermano quanto Neymar resti una figura centrale nell’immaginario calcistico brasiliano. La sua presenza, unita a quella di Vinicius, Raphinha, Gabriel Martinelli ed Endrick, rende l’attacco del Brasile uno dei reparti più attesi dei Mondiali 2026.

Ancelotti non si nasconde: il Brasile punta a vincere

Il messaggio finale di Carlo Ancelotti è stato chiaro e ambizioso. Il ct non ha voluto abbassare le aspettative, anzi ha scelto di assumersi apertamente la responsabilità di guidare una nazionale costruita per arrivare fino in fondo. “Non ho paura a dire che possiamo vincere”, ha dichiarato, aggiungendo che un’attesa così alta può diventare una spinta positiva per tutto il gruppo.

Secondo Ancelotti, la pressione non deve essere vissuta come un peso, ma come una fonte di motivazione. Il Brasile sa di avere qualità, storia e talento per competere con le migliori nazionali del mondo. La sfida sarà trasformare l’enorme potenziale della rosa in continuità, equilibrio e solidità nei momenti decisivi della competizione.

Con questa lista, la Seleção manda un messaggio forte alle rivali: ai Mondiali 2026 il Brasile non vuole soltanto partecipare, vuole tornare a vincere.

Probabile formazione Brasile Mondiali 2026:

Con la lista dei convocati ormai definita, l’attenzione dei tifosi si sposta sulla probabile formazione titolare del Brasile ai Mondiali 2026.

Carlo Ancelotti ha a disposizione una rosa ricca di talento, esperienza e alternative di altissimo livello, ma alcune gerarchie sembrano già abbastanza chiare. Il ct della Seleção dovrebbe puntare su una squadra offensiva, costruita intorno a una difesa solida, un centrocampo di equilibrio e un reparto avanzato capace di cambiare volto alla partita in qualsiasi momento.

Tra i pali, il favorito resta Alisson. Il portiere del Liverpool dovrebbe partire titolare nella formazione del Brasile, forte della sua esperienza internazionale e della sua affidabilità nelle grandi competizioni. Ederson, invece, dovrebbe iniziare il torneo come principale alternativa, pronto a subentrare in caso di necessità ma destinato, almeno sulla carta, al ruolo di secondo portiere.

Difesa a quattro per Ancelotti: Marquinhos e Gabriel guidano il reparto

In difesa, Carlo Ancelotti dovrebbe restare fedele alla linea a quattro, sistema che ha spesso valorizzato nelle sue squadre e che potrebbe garantire al Brasile il giusto equilibrio tra copertura e spinta sulle corsie laterali. La coppia centrale più probabile è composta da Marquinhos e Gabriel, due difensori complementari per caratteristiche, personalità ed esperienza ad alti livelli.

Sulla fascia destra, Wesley Franca potrebbe avere una grande occasione dopo l’infortunio di Vanderson, candidandosi per una maglia da titolare. A sinistra, invece, il favorito è Alex Sandro, chiamato a garantire esperienza, attenzione difensiva e capacità di accompagnare l’azione quando il Brasile attacca con tanti uomini.

Centrocampo solido con Casemiro e Bruno Guimaraes

Il cuore della squadra dovrebbe essere formato da Casemiro e Bruno Guimaraes, due giocatori considerati fondamentali per l’equilibrio tattico della Seleção. Il primo porta fisicità, letture difensive, leadership e abitudine alle partite più pesanti. Il secondo aggiunge qualità nel palleggio, gestione dei tempi e capacità di collegare centrocampo e attacco.

In un Brasile potenzialmente molto offensivo, il lavoro dei due centrocampisti sarà decisivo. Ancelotti potrebbe chiedere loro di proteggere la difesa, recuperare palloni e dare ordine alla manovra, permettendo ai quattro giocatori offensivi di esprimersi con maggiore libertà negli ultimi metri.

Attacco da sogno: Vinicius, Estevao, Cunha e Raphinha in vantaggio

Il reparto offensivo è quello che offre più soluzioni e anche più dubbi. La presenza di Neymar dà ad Ancelotti un alternativa in più. In questo momento, una possibile idea di formazione porta verso un attacco a quattro con Vinicius Jr, Willian Estevao, Matheus Cunha e Raphinha.

Vinicius Jr garantirebbe strappi, velocità e superiorità numerica sulla sinistra. Raphinha potrebbe agire sulla corsia opposta, dando ampiezza, pressing e qualità nell’uno contro uno. Matheus Cunha rappresenterebbe una soluzione mobile e tecnica al centro dell’attacco, mentre Willian Estevao potrebbe essere la grande sorpresa, grazie alla sua fantasia e alla capacità di accendere la manovra negli ultimi metri.

Probabile formazione Brasile ai Mondiali 2026

Brasile 4-2-4: Alisson; Wesley Franca, Gabriel, Marquinhos, Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Jr, Willian Estevao, Matheus Cunha, Raphinha.

Questa possibile formazione conferma l’idea di un Brasile ambizioso, aggressivo e costruito per dominare la partita attraverso talento, intensità e qualità tecnica. La vera sfida per Ancelotti sarà trovare il giusto equilibrio tra una fase offensiva ricchissima di stelle e una struttura tattica abbastanza solida da reggere l’urto delle migliori nazionali del mondo.