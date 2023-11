Video Gol Highlights di Milan-PSG 2-1: sintesi 07-11-2023

Video Gol e Highlights di Milan-PSG 2-1, 4° giornata Champions League: grazie ad una prestazione gagliarda e ai limiti della perfezione, i rossoneri vincono il primo match e segnano i primi gol in questa edizione della Champions League.

Andato sotto per mano dell’ex nerazzurro Skriniar, il Milan rimonta grazie alle gemme di Leao e Giroud.

Il Milan va a 5 punti ed è 3° nel girone ad una lunghezza dai parigini e a due dal Borussia dortmund capolista, che sarà di scena a Milano fra tre settimane in un match veramnte decisivo.

La Sintesi di Milan-PSG 2-1, 4° giornata Champions League

La sfida è spettscolare e frenetica, piena di occasioni sin dai primi minuti: al 6° Leao accelera, scappa sulla fascia sinistra e mette in condizione ottimale Loftus-Cheek, sciagurato nell’alzar troppo il suo tiro nei pressi del dischetto di rigore.

Tre minuti dopo, Skriniar, dimenticato dagli omologhi di casa, fa malissimo ai suoi vecchi nemici di derby accovacciandosi, tutto solo, e mettendo la sfera in rete da due passi capitalizzando la sponda di Marquinhos.

Poco male, il Milan è tutt’altra cosa rispetto alle ultime settimane e reagisce pericolosamente al 10°, quindi subito, con un’azione simile a quella di prima e chiusa con un tiro di Musah respinto da Donnarumma.

Al 12° Leao cura personalmente e rifinisce il pareggio rossonero: dopo aver servito Giroud, il cui tiro è respinto dal portiere, ospite, il portoghese, giò appostato a centro area, si gira e in rovesciata ripristina l’equilibrio.

I francesi non sono certamente a Milano per una vacanza e sfiorano più volte il nuovo vantaggio, due volte con Mbappé, prima fermato da Maignan e poi impreciso a pochi metri, e con Dembelé, che coglie una gran traversa al 27°.

Da tale traversa si origina l’azione in ripartenza che per poco non porta al primo vantaggio i meneghini: è Giroud a concludere da posizione leggermente defilata trovando solo l’esterno della rete.

Dopo la mezz’ora, i ritmi scemano e, a parte una bella sassata di Tomori su punizione sulla quale Donnarumma è attento, non accade più nulla fino al duplice fischio.

Il Milan riparte bene, manca il raddoppio al 48° con un tiro a lato di Reijnders e, infine, lo trova al 51° grazie a Giroud: è bravissimo il francese a sovrastare Skriniar e mettere in rete di testa un gran cross del connazionale Hernandez.

Lo stesso Hernandez va a sua volta vicino al 3-1 al 63° minuto con una magnifica punizione che Donnarumma riesce a deviare in corner.

Venti minuti dopo, è il nuovo entrato Okafor a mancare il tris con un pericoloso diagonale che l’ottimo Donnarumma respinge ancora con un gran colpo di reni, mentre un altro subentrato, Lee, colpisce la base del palo al minuto 89 mancando, così, il 2-2.

Inevitabilmente i rossoneri devono arretrare e soffrire per tutti e sette i minuti di recupero, ma non cedono e, al triplice fischio, possono finalmente festeggiare un successo fondamentale per più di un motivo.

Highlights e Video Gol di Milan-PSG 2-1

Il Tabellino di Milan-PSG 2-1

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah (84′ Krunic); Pulisic (92′ Florenzi), Giroud, Leao (85′ Okafor). Allenatore: Pioli

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar (90′ Barcola), L. Hernandez (64′ Mukiele); Zaire-Emery, Ugarte (60′ F. Ruiz), Vitinha (60′ Lee); Dembelé, Kolo Muani (60′ G. Ramos), Mbappé. Allenatore: Luis Enrique

Marcatori: 9′ Skriniar, 12′ Leao e 51′ Giroud

Arbitro: Gil Manzano (SPA)

Ammoniti: Vitinha, Kolo Muani, Ugarte, L. Hernandez, Musah e Skriniar