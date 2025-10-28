Video Gol Highlights di Lecce – Napoli 0-1 9° Giornata Serie A

TechSporty.it

Video dei Gol e Highlights di Lecce – Napoli 0-1: Camarda fallisce il rigore e Anguissa di testa al 69° segna il gol vittoria che vale il primo posto per i partenopei.

Nell’anticipo che apre la 9° giornata di Serie A, il Napoli supera il Lecce per 1-0 al Via del Mare e si prende il primo posto in classifica provvisorio in attesa di Roma – Parma di domani.

Gli azzurri controllano a lungo il gioco nel primo tempo ma non riescono a concretizzare le numerose occasioni create.

Nella ripresa, invece, i salentini alzano il ritmo e sfiorano l’impresa: al 56’ un tocco di mano di Juan Jesus regala un calcio di rigore ai padroni di casa, sul dischetto va il giovane Camarda che si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic che respinge il tiro dal dischetto.

Scampato il pericolo, il Napoli reagisce e trova la rete decisiva al 69’: calcio di punizione di Neres e Anguissa svetta di testa più in alto di tutti e batte Falcone per il gol che vale i tre punti.

Tabellino di Lecce – Napoli 0-1:

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (76′ Maleh), Ramadani, Berisha (76′ Pierret); Pierotti (46′ Morente), Camarda (70′ Stulic), Banda (65′ N’Dri)

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera (61′ Spinazzola); Anguissa, Gilmour, Elmas (85′ Gutierrez); Politano (61′ McTominay), Lucca (61′ Hojlund), Lang (68′ Neres)

Arbitro: Collu; assistenti: Rossi e Cavallina; IV: Massimi; VAR: Gariglia e Paterna

Marcatori: 69′ Anguissa

Ammonizioni: Olivera (N), Ramadani (L)

