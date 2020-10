Video Gol Highlights Crotone-Atalanta 1-2: sintesi 31-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Crotone-Atalanta 1-2, 6° Giornata Serie A: la sblocca Muriel, che raddoppia regalandosi una doppietta, poi segna Simy

L’Atalanta torna con una vittoria dalla trasferta contro il Crotone allo Stadio Ezio Scida di Crotone nel primo anticipo del sabato della sesta giornata di Serie A.

Ottima reazione da parte dei bergamaschi dopo il pareggio in coppa di martedì e, soprattutto, il ritorno dei tre punti dopo le ultime due sconfitte consecutive, che avevano rallentato i nerazzurri nella corsa al primo posto.

Restano ultimi in classifica i calabresi, che collezionano la seconda sconfitta consecutiva, la quinta di questa stagione, in cui finora hanno conquistato solo un punto.

La sintesi di Crotone-Atalanta 1-2, 6° Giornata Serie A

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti provano a far valere la maggiore qualità della propria rosa, ma i padroni di casa non sono passivi, riuscendo sempre a rispondere colpo su colpo.

E’ subito Muriel show, visto che ci prova più volte, mentre i padroni di casa si affidano ad un Reca incontenibile sulla sua fascia.

Al 26′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Muriel, su assist di Malinovskyi.

Momento di maggiore impegno per gli ospiti, che vogliono approfittare della depressione dei padroni di casa, che vanno in completa balia degli avversari, bravi ad affidarsi ai soliti Gomez e Muriel.

Al 38′ minuto gli ospiti raddoppiare, ancora Muriel, questa volta su assist di Gomez, che è bravo ad approfittare dell’errore in uscita di Benali.

Ma nel finale c’è ancora tempo per il gol dei padroni di casa, firmato da Simy, su assist di Vulic, al 40′ minuto, al termine di un rimpallo da buona posizione.

Nel secondo tempo i padroni di casa sono molto più aggressivi in fase di pressing, non permettendo agli ospiti di far girare la palla con la giusta velocità.

Dopo un tiro di Hateboer, molto impreciso, Cordaz si fa trovare pronto sul sinistro di Malinovskyi, mentre Duvan Zapata è più volte poco cinico sotto porta nel finale.

Video Gol Highlights di Crotone-Atalanta 1-2, 6° Giornata Serie A

Il tabellino di Crotone-Atalanta 1-2, 6° Giornata Serie A

CROTONE-ATALANTA 1-2

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira (33′ st Rispoli), Vulic, Benali, Zanellato (33′ st Siligardi), Reca; Messias, Simy. A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Crociata, Rojas, Petriccione, Eduardo. All.: Stroppa

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero (28′ st Palomino), Djimsiti; Hateboer (23′ st Depaoli), Pasalic, Freuler, Mojica; Malinovskyi (44′ st Pessina), Gomez (1′ st Ilicic); Muriel (1′ st Zapata). A disp.: Gollini, Radunovic, Depaoli, Lammers, Miranchuk. All.: Gasperini

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 26′ e 38′ Muriel (A), 40′ Simy (C)

Ammoniti: Hateboer (A), Marrone (C), Toloi (A), Romero (A)

Espulsi:

Note: Al 20′ st ammonito l’allenatore del Crotone Stroppa per proteste

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS