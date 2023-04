Video gol-highlights Cremonese-Fiorentina 0-2: sintesi 05-04-2023

Video gol-highlights Cremonese-Fiorentina 0-2: decidono i gol di Cabral e Nico Gonzalez, quest’ultimo su rigore.

Cremonese-Fiorentina 0-2, ai “Viola” l’andata della semifinale di Coppa Italia. Decidono la partita un gol per tempo di Cabral e Nico Gonzalez, ma nel mezzo va segnalata la grande reazione grigiorossa, con i padroni di casa che hanno approcciato la ripresa in maniera aggressiva, sfiorando il pari due volte.

Un risultato che spinge gli uomini di Italiano verso la finale, l’undicesima nella storia del club, mentre per la Cremonese potrebbe significare la fine di un sogno cullato sin da gennaio, dalla vittoria col Napoli.

La sintesi di Cremonese-Fiorentina

Buon inizio di gara, con le squadre che si affrontano a viso aperto. L’asse Ikoné-Barak confeziona la prima occasione del match, con il francese invitato al tiro dopo aver dribblato mezza difesa grigiorossa. Palla fuori.

Rispondono i lombardi con Tsadjout: servito da Ciofani, l’attaccante prova il destro trovando la deviazione di Terracciano.

Ancora Fiorentina pericolosa con Mandragora che pesca Gonzalez in area, appoggio a Cabral che spara fuori col destro.

Passano pochi minuti, e la “Viola” va in vantaggio proprio con Cabral: corner respinto dai difensori della Cremonese, raccolto da Biraghi. Cross dalla sinistra per la testa di Cabral, che mette dentro senza problemi.

Fiorentina vicina al raddoppio pochi minuti dopo, proprio grazie a Gonzalez: suo il colpo di testa da distanza ravvicinata, su cross di Ikoné, che costringe Sarr a un grande riflesso.

Non si ferma la squadra di Italiano: Barak invita Biraghi a calciare col mancino, ma il tentativo del laterale finisce alto.

La Fiorentina continua ad attaccare anche nella fase finale del primo tempo e, pur non trovando altri colpi risolutori, eccezion fatta per un destro di Quarta sulla traversa, non permette alla Cremonese di sviluppare alcuna trama di gioco.

Nel secondo tempo, la Cremonese si presenta con tutt’altro atteggiamento in campo: dopo aver rischiato su un’azione personale di Ikoné, la squadra di Ballardini va vicina al pari con Dressers, ben servito da Bonaiuto. Respinge Terracciano.

Pochi minuti dopo, il duo Dressers-Bonaiuto costruisce un’altra occasione in contropiede: i ruoli si invertono, con Dressers che veste i panni dell’assist man e smarca Bonaiuto in campo aperto. Il numero 10 spreca però, clamorosamente, davanti a Terracciano.

La Fiorentina torna a farsi vedere con un tiro di Amraabat dalla distanza, ma è al 73′ che indirizza definitivamente il match: un tiro di Cabral viene respinto da Aiwu sulla linea. Mariani va al VAR, e assegna rigore, espellendo il difensore grigiorosso.

Dal dischetto va Nico Gonzalez, che batte Sarr col sinistro.

NICOOOOOO pic.twitter.com/0Bw9GtaYlI — ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 5, 2023 Gol che assicura la partita, e anche una buona fetta di qualificazione, alla Fiorentina. Alla Cremonese non è bastato un buon secondo tempo, per un risultato tutto sommato giusto visto quanto prodotto dai gigliati nella prima frazione.

Il tabellino di Cremonese-Fiorentina 0-2

CREMONESE (3-5-2): Sarr, Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Pickel, Meitè, Castagnetti, Benassi, Valeri; Tsadjout, Ciofani.

A disposizione: Bonaiuto, Carnesecchi, Saro, Sernicola, Ghiglione, Afena-Gyan, Milàn, Quagliata, Lochoshvili, Dressers

Allenatore.: Ballardini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Barak, Nico Gonzalez; Cabral.

A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Terzic, Ranieri, Venuti, Bianco, Sottil, Duncan, Bonaventura, Kouame, Jovic, Brekalo, Castrovilli.

Allenatore: Italiano

Marcatori: 30′ Cabral (F), 75′ Gonzalez (rigore, F)

Arbitro: Mariani (Aprillia)

Ammonti: Quarta (F)

Espulsi: Aiwu (C)