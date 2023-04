Video Gol Highlights Cremonese-Atalanta 1-3: Sintesi 1-4-2023

Video Gol e Highlights Cremonese-Atalanta 1-3, 28° Giornata Serie A: segnano Lookman, De Roon, Ciofani e Boga

L’Atalanta batte la Cremonese allo Stadio Giovanni Zini di Cremona nel primo anticipo del sabato della ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per i bergamaschi, che si portano a quota quarantotto punti in classifica e al quarto posto, anche se solo momentaneamente.

I lombardi perdono dopo il pareggio dell’ultimo turno, rimanendo fermi all’ultimo posto a quota tredici punti.

Sintesi di Cremonese-Atalanta 1-3

Out Chiriches e Okereke per Davide Ballardini, che schiera Aiwu, Bianchetti e Lochoshvili in difesa a protezione di Carnesecchi, rimpiangua il centrocampo con Pickel, Benassi, Meite, Castagnetti e Valeri, e concede una chance a Ciofani e Tsadjout in attacco.

Assenti Djimsiti, Hateboer e Koopmeiners per Gian Piero Gasperini, che punta su Toloi, Palomino e Scalvini in difesa davanti a Musso, conferma Ruggeri a centrocampo con Ederson, De Roon, Pasalic e Zappacosta, mentre in attacco giocano a sorpresa Muriel e Zapata.

E’ una partita equilibrata in un primo tempo disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti provano a fare possesso palla, ma i padroni di casa sono attenti in fase difensiva, sanno gestire le due fasi di gioco e non lesinano a ripartire in contropiede.

I padroni di casa ci provano soprattutto con conclusioni dalla media distanza, ma senza spaventare certamente Musso, mentre viene ammonito Loshoshvili prima dell’attenta risposta di Carnesecchi su Toloi.

Nel finale prima viene ammonito Pasalic e poi al 44′ minuto gli ospiti riescono a sbloccare il risultato con De Roon, che trova il gol del vantaggio ribadendo in rete dopo il tentativo fallito di rinvio da parte di Aiwu su un cross di Zapata.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Lookman e Boga al posto di Pasalic e Muriel, che dimostrano come gli ospiti vogliano chiudere subito i giochi.

Infatti, ci deve pensare un super Carnesecchi per negare il raddoppio agli avversari, prima del clamoroso gol del pareggio dei padroni di casa, che ristabiliscono la parità con Ciofani, freddo nel trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Toloi, anche ammonito, al 56′ minuto.

Girandola di cambi: dentro Hojlund, Maehle, Galdames e Vasquez, fuori Zapata, Zappacosta, Ciofani e Lochoshvili.

Gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, prendono in mano il pallino del gioco, attaccano a testa bassa la porta dei padroni di casa, che vedono il giallo a capitan Ciofani.

Al 73′ minuto gli ospiti ritrovano il vantaggio con la rete di Boga su assist di Hojlund, bravissimo a proteggere palla contro Bianchetti.

Nel finale i padroni di casa subiscono il colpo, gli ospiti sono bravi a gestire il vantaggio e c’è spazio anche per Dessers, Demiral, Buonaiuto e Ghiglione al posto di Benassi, Toloi, Castagnetti e Meite, mentre viene ammonito Bianchetti prima del tris di Lookman al 93′ minuto.

Tabellino di Cremonese-Atalanta 1-3

Marcatori: 44’ p.t. De Roon (A), 11’ s.t. rig. Ciofani ©, 28’ s.t. Boga (A), 45+3′ s.t. Lookman (A)

Assist: 28’ s.t. Hojlund (A), 45+3′ s.t. Ederson (A)

Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili (22. s.t. Vasquez); Pickel, Meité (35’ s.t. Ghiglione sv), Castagnetti (35’ s.t. Buonaiuto), Valeri; Tsadjout, Benassi (29’ s.t. Dessers); Ciofani (22’ s.t. Galdames). All. Ballardini.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi (34’ s.t. Demiral), Scalvini, Palomino; Zappacosta (21’ s.t. Maehle), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (1’ s.t. Boga); Muriel (1’ s.t. Lookman), Zapata (14’ s.t. Hojlund) All. Gasperini.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Ammoniti: 21’ p.t. Lochoshvili (C), 39’ p.t. Pasalic (A), 11’. s.t. Toloi (A), 16’ s.t. Ciofani (C), 36’ s.t. Bianchetti (C)

Espulsi: –