Video Gol Highlights Cosenza-Sampdoria 1-2: sintesi 23-02-2024

Risultato Cosenza-Sampdoria 1-2: i liguri rovinano la festa per i 110 anni ai calabresi in una partita brutta nonostante i tre gol.

All’uno-due mortifero della Sampdoria, firmato Darboe e De Luca, risponde solo parzialmente Frabotta.

La Sampdoria va a 31 punti, -2 dal Cosenza, e prova a riavvicinarsi alla zona playoff che ora dista momentaneamente tre punti.

Sintesi Cosenza-Sampdoria 1-2

Gradevole e intensa, con alcune buone occasioni da entrambe le parti, la sfida del “San Vito-Marulla“, vestito a festa per il 110° compleanno del Cosenza, non ha inizialmente padroni. Tutino ha le migliori chances, un colpo di testa sull’esterno della rete al 13° e un tocco ravvicinato deviato da Stankovic al 21°, mentre la Sampdoria è insidiosa da fermo al quarto d’ora con Alvarez, la cui sassata è trattenuta a fatica da Micai.

L’equilibrio di cui sopra si spezza improvvisamente al 23°: Darboe, appostato al limite dell’area, riceva palla da Yepes e calcia dopo aver controllato battendo imparabilmente Micai.

Tre minuti dopo, la Sampdoria accelera ancora e raddoppia con De Luca, che elude Fontanarosa e da pochi metri mette in rete un traversone preciso di Kasami. La prima frazione può considerarsi finita praticamente qui, poiché non accadrà più nulla nei rimanenti venti minuti.

La ripresa è abbastanza noiosa per metà e, escluso un tiro di Kasami fuori di poco, nessuna delle due squadre s’impegna più di tanto per scardinare l’altrui difesa, il che è sorprendente dovendo il Cosenza recuperare ben due gol.

A un quarto d’ora dal termine, improvvisamente, un corner battuto dal nuovo entrato Calò arriva sulla testa di Frabotta e da qui in rete per il gol che, però, si rivela l’ultimo atto di una gara che non offrirà altre emozioni fino al triplice fischio arrivato dopo sei minuti di recupero.

Migliori in campo Darboe (6.5), che apre le marcature e regge anche al dolore a una spalla, e Frabotta (6), vanamente in gol nel finale. Male Fontanarosa (5) distratto in occasione del secondo gol, e Alvarez (5), poco palpabile.

Highlights e Video Gol Cosenza-Sampdoria 1-2

Tabellino Cosenza-Sampdoria 1-2

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Zuccon (80′ Voca), Praszelik (66′ Calò); Canotto (55′ Antonucci), Forte (66′ Florenzi), Mazzocchi (80′ Crespi); Tutino. Allenatore: Caserta

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Ghilardi, Piccini, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca (80′ Giordano); Alvarez (67′ Benedetti), De Luca. Allenatore: Pirlo

Marcatori: 23′ Darboe, 26′ De Luca e 75′ Frabotta

Arbitro: Di Marco

Ammoniti: Depaoli, Fontanarosa, Darboe, Florenzi, Gonzalez e Yepes