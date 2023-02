Video Gol Highlights Como-Frosinone 0-2: sintesi 04-02-2023

Risultato Como-Frosinone 0-2: i laziali vincono una partita giocata perfettamente e dominata dalla tensione per la sorte di due tifosi sentitisi male in curva. Ora i due sfortunati stanno bene, ma è vergognosa l’immagine dell’ambulanza che non riesce ad uscire dallo stadio perché non si riesce ad aprire un cancello.

Matarese e Caso risolvono la pratica nella prima mezz’ora di gioco.

Il Frosinone, in attesa delle partite di Reggina e Palermo, in campo domani, è sempre più primo e con ben 11 punti virtuali di vantaggio sui liguri e 12 sui calabresi. Il Como, invece, ha solo un punto di vantaggio sulla zona playout.

Sintesi Como-Frosinone 0-2

Dopo una fase di equilibrio iniziale, al 14° la maggior qualità del Frosinone ha la meglio su un comunque buon Como, che deve arrendersi al meraviglioso tiro al volo dal limite dell’area scoccato da Matarese su corner di Lulic. Uno schema perfettamente eseguito quello degli ospiti.

Successivamente, Lucioni di testa e soprattutto Insigne, miracolosamente fermato da Gomis, sfiorano il raddoppio, che arriva comunque alla mezz’ora: Caso riceve un bel pallone in verticale da Moro e lo trasforma in oro scavalcando il portiere comasco con un pallonetto.

Gol subiti a parte, uno dei quali frutto di un’invenzione, il Como fornisce una buona prova, pur peccando in precisione e concretezza; i pochi tiri effettuati non spaventano il portiere avversario. La prima frazione va in archivio senza recupero.

La ripresa segue il copione del primo tempo, con un Como sempre impreciso, vedi il colpo di testa di Cerri alto al 64°, e un Frosinone pungente quando serve e che al 65° vede sfumare il tris poiché Gomis è bravissimo su un potente tiro di Moro.

Al 68° la partita viene interrotta: due tifosi in curva si sono sentiti male e l’ambulanza deve intervenire. La sosta diventa lunghissima, c’è tensione anche per la mancanza di un’uscita per il veicolo (il cancello d’uscita non si apre) e così si deve attendere.

Dopo lunghi e tesi minuti di attesa (i tifosi che necessitavano di cure, intanto, stanno bene), si riprende a giocare per gli ultimi venti minuti, nei quali accade poco: Lucioni sfiora ancora la rete di testa e Blanco si divora il gol della speranza a due minuti dal termine. Poi più nulla.

Video Gol Highlights Como-Frosinone 0-2

Tabellino Como-Frosinone 0-2

Como (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali (54′ Da Cunha), Da Riva, Bellemo (82° Baselli), Ioannou (67′ Blanco); Parigini; Cutrone (82′ Gabrielloni), Mancuso (54′ Cerri). Allenatore: Longo

Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Frabotta; Rohden, Matarese, Lulic (85′ Koné); Insigne (62′ Baez), Moro (85′ Borrelli), Caso (62′ Garritano). Allenatore: Grosso

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 14′ Matarese e 29′ Caso

Ammoniti: Ioannou