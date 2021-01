Video gol highlights Cittadella-Cremonese 1-1: sintesi 31-01-2021

Risultato Cittadella-Cremonese 1-1, 20° giornata Serie B: Gaetano porta immediatamente in vantaggio gli ospiti, che non riescono a chiudere i conti e vengono raggiunti nel finale da Donnarumma.

Avrebbe potuto agganciare il Vicenza al 12° posto, ma la Cremonese deve accontentarsi di rimanere al 15° con due punti di vantaggio sulla zona playout, mentre il Cittadella manca la chance di portarsi alle spalle dell’Empoli e resta in 3° posizione insieme a Spal e Salernitana.

Cronaca Cittadella-Cremonese 1-1, 20° giornata Serie B

Al suo primo attacco, dopo appena tre minuti, la Cremonese riesce a trovare il gol del vantaggio: Gaetano inventa un gran sinistro dal limite angolato che tocca il palo e si insacca, mettendo a frutto un’ottima azione corale iniziata da un recupero a centrocampo.

All’8° minuto Kastrati è bravo in uscita su Valzania, mentre al 22° a sfiorare il raddoppio è Celar con un tiro che sfiora la traversa dopo essersi impennato per una deviazione.

Il Cittadella si vede poco, pochissimo, ma nel finale di tempo diventa improvvisamente pericolosissimo su tiro d’angolo al 40°: Carnesecchi è eccellente sul colpo di testa ravvicinato di Perticone, mentre Proia è sciagurato e sulla ribattuta calcia altissimo da pochi passi.

A parte alcuni tiri di Celar fuori misura, il primo tempo è essenzialmente questo e finisce con un risultato tutto sommato giusto.

Il secondo tempo vede i veneti rischiare più volte di subire il raddoppio, ma Kastrati è bravissimo in più circostanze: se al 50° Strizzolo gli si presenta davanti per poi calciare clamorosamente a lato, il portiere veneto salva i suoi su un tiro al volo dello stesso ex granata al 58° e al 59° a anche su Ciofani nella stessa azione d’angolo.

I veneti non riescono quasi mai a rendersi pericolosi, mentre la Cremonese sì, soprattutto quando riparte: Ciofani sfiora il palo all’82°.

Una delle rarissime iniziative dei padroni di casa porta all’improvviso pareggio: all’88’ un cross dalla destra viene messo fuori area dalla difesa, ma il pallone finisce sul sinistro di Donnarumma che fulmina Carnesecchi con un gran tiro che rimbalza e finisce in rete.

Nei minuti finali non accade nulla, a parte l’espulsione di Ogunseye per proteste, e la sfida finisce dopo tre minuti di recupero.

Migliori in campo Gaetano (6), che trova subito il gol, e Kastrati (7), le cui parate sono artefici del risultato finale più del gol di Donnarumma. Male Strizzolo (5), sciupone e Ogunseye (4), inesistente e sprovveduto quando si fa espellere.

Tabellino Cittadella-Cremonese 1-1, 20° giornata Serie B

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Frare, Perticone, Donnarumma; Proia (77′ Tsadjout), Pavan (64′ Rosafio), Branca (64′ Iori); D’Urso (77′ Baldini); Tavernelli (65′ Gargiulo), Ogunseye. Allenatore: Venturato

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei (66′ Gustafson), Castagnetti; Valzania (77′ Pinato), Gaetano (58′ Ciofani), Celar (46′ Baez); Strizzolo (66′ Colombo). Allenatore: Pecchia

Marcatori: 3′ Gaetano e 88′ Donnarumma

Arbitro: Maggioni

Ammoniti: Tavernelli, Bartolomei, Carnesecchi, Pinato, Valeri e Donnarumma

Espulsi: 92′ Ogunseye

Video gol highlights Cittadella-Cremonese 1-1, 20° giornata Serie B

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS