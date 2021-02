Video gol highlights Chievo-Monza 0-1: sintesi 20-02-2021

Risultato Chievo-Monza 0-1, 24° giornata Serie B: Balotelli decide un match piuttosto brutto e regala ai brianzoli il secondo posto in solitaria, a +1 da Venezia e Salernitana; il Chievo, che concorreva al secondo posto a sua volta, resta con le pive nel sacco e scende addirittura in quarta posizione.

Cronaca Chievo-Monza 0-1, 24° giornata Serie B

Il primo tempo è una noia mortale: il Chievo fa la partita e il Monza non si impone come al solito, preferendo giocare in contropiede senza comunque riuscirvi.

I brianzoli si difendono benissimo e dalle parti di Di Gregorio non si avvicina mai nessuno. A parte cross imprecisi e tiri senza pretese, i clivensi segnano nell’unico momento in cui sfondano, al 12°, con un colpo di testa da due passi di Margiotta; la punta è però in netto offside e la rete non viene convalidata.

Detto questo, cosa si può dire sulla prima frazione di questo match? Davvero nulla, anche perché non si registrano tiri in porta: se Di Gregorio non deve sporcarsi i guantoni perché i rari tiri sono ampiamente fuori dallo specchio, Semper può tranquillamente riposare poiché la squadra di Brocchi quasi non riesce a superare la propria metà campo.

Lo 0-0 finale è la rappresentazione più fedele di un primo tempo assolutamente dimenticabile.

Il Monza torna in campo con molta più convinzione e, dopo aver spaventato Semper con Mota Carvalho (tiro fuori di poco prima e conclusione oltre la traversa dopo), al 60° riesce a passare in vantaggio: Donati fugge sulla destra e crossa in mezzo per il colpo di testa vincente di Balotelli, al suo secondo centro con la maglia dei brianzoli.

Il Chievo cerca di pareggiare subito, ma difetta in precisione e non si avvicina quasi mai all’area avversaria, mentre il Monza non si distrae e prova a pungere in contropiede, sfiorando il raddoppio all’81° con Barillà: il centrocampista si inserisce sul traversone basso di Mota Carvalho, ma il tiro a botta sicura da pochi passi viene murato d’istinto da Semper.

Dopo il gol e l’occasione mancata da Barberis, la partita si spegne e non accade più nulla, nemmeno nei sei minuti di recupero.

Migliori in campo Semper (6), che evita il raddoppio, e Balotelli (6), fattosi vedere solo in occasione nel gol, quindi quando serviva. Male D’Alessandro e De Luca (4.5), evanescenti.

Tabellino Chievo-Monza 0-1, 24° giornata Serie B

Chievo (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Cotali; Ciciretti (71′ Di Gaudio), Palmiero, Obi (79′ Viviani), Garritano (51′ Canotto); Margiotta (71′ Djordjevic), De Luca (79′ Fabbro). Allenatore: Aglietti

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella (66′ Barberis), Barillà (83′ D’Errico); D’Alessandro (61′ Diaw), Balotelli (66′ Gytkjaer), Mota Carvalho. Allenatore: Brocchi

Marcatori: 60′ Balotelli

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Donati, D’Alessandro, Leverbe, Rigione e Diaw

Espulsi: 63′ Gigliotti (non dal campo)

