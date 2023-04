Video gol-highlights Chelsea-Real Madrid 0-2: sintesi 18-04-2023

Video gol-highlights Chelsea-Real Madrid 0-2: una doppietta di Rodrygo manda i “Blancos” in semifinale per la undicesima volta nelle ultime tredici edizioni.

La sintesi di Chelsea-Real Madrid 0-2

Com’era prevedibile alla vigilia, è il Chelsea a fare la partita. Il Real, forte dei due gol fatti all’andata, lascia ai londinesi il comando delle operazioni, cercando di ostacolare il raggio d’azione di Kovacic, che della squadra inglese è il cervello.

Nonostante il possesso prolungato del Chelsea, è comunque la squadra di Ancelotti a costruire l’occasione più ghiotta con Rodrygo che, entrato in area, stampa sul palo esterno un poderoso mancino.

Il gol sfiorato dà ulteriore spinta al Real, che si lascia tentare dalla prospettiva di espugnare il fortino nemico. Ci prova prima Vinicius, con un destro respinto coi pugni da Kepa, poi è Modric a tentare l’azione personale concludendo col mancino, con Kepa ancora attento a respingere coi pugni.

Nel finale di tempo c’è ancora spazio per Vinicius, il cui sinistro si spegne di poco al lato, e per Benzema, che non centra la porta con una conclusione al volo.

Nel finale di tempo è però il Chelse a sfiorare il vantaggio: Cucurella colpisce da solo, con il sinistro, a pochi passi dalla porta di Courtois. L’estremo difensore si supera con un gran riflesso.

Nel secondo tempo è un vero assalto del Chelsea: prima ci prova Kanté, con una girata da pochi passi che trova l’opposizione di Militao.

Tocca poi a Fernandez provarci con il destro da fuori, ma la mira dell’ex Benfica non è precisa. Courtois è poi costretto a bloccare un tentativo di Havertz dall’interno dell’area.

Il Real subisce, ma come spesso gli capita è mortifero quando si tratta di colpire: ci pensa Rodrygo a portare avanti i suoi, facendo partire un’azione dalla destra. Il pallone giunge in area a Vinicius, che lo riconsegna al connazionale, tutto libero di calciare a rete.

Tu equipo de confianza. pic.twitter.com/G00yF59Cuz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2023

Il Chelsea si getta dunque tutto all’attacco: ci prova Enzo Fernandez ma la mira, ancora una volta, non è precisa.

Il Real prova a chiuderla con i suoi tre tenori: Vinicius serve ancora Rodrygo, che apparecchia per Benzema. Il francese calcia tra le braccia di Cucurella.

Lampard passa a quattro punte con gli ingressi di Felix, che rileva Gallagher, Mudryk e Sterling. Ancelotti, per parte sua, toglie Benzema e si copre con Tchouameni.

I cambi di Lampard espongono il Chelsea al contropiede del Real, con Mudryk costretto a ripiegare, in chiusura, su Vinicius.

Il Real Madrid la chiude in contropiede: Vinicius scappa sulla sinistra e serve Valverde. Pallone ancora a Rodrygo, che firma il raddoppio e chiude i giochi.

La doppietta del brasiliano permette al Real Madrid di raggiungere l’undicesima semifinale nelle ultime tredici edizioni della Champions League.

Le “Merengues” puntano alla quindicesima coppa dalle grandi orecchie, ma ci sarà molto verosimilmente il difficile scoglio City da superare nel cammino verso la finale.

Highlights e Video gol di Chelsea-Real Madrid 0-2

Il tabellino di Chelsea-Real Madrid 0-2

HELSEA (3-5-2): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Fofana; James, Kanté, Fernandez (Sterling 67′), Kovacic, Cucurella (Mudryk 67′); Gallagher (Felix 67′), Havertz (Mount 77′).

A disposizione: Mendy, Pulišić, João Félix, Loftus-Cheek, Mudryk, Sterling, Mount, Zakaria, Ziyech, Azpilicueta, Chukwuemeka, Hall.

Allenatore: Lampard

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (Nacho 81′), Militão, Alaba (Rudiger 45′), Camavinga; Valverde, Kroos (Ceballos 76′), Modrić; Rodrygo (Asensio 81′), Benzema (Tchouameni 71′), Vinícius.

A disposizione: Lunin, Luis López, Vallejo, Nacho, E. Hazard, Asensio, Odriozola, Lucas Vázquez, Tchouameni, Ceballos, Rüdiger, Mariano Díaz.

Allenatore: Ancelotti

Marcatori: 58′, 80′ Rodrygo (R)

Arbitro: Orsato (Italia)

Ammoniti: Militao (R), Cucurella (C)