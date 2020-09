Video Gol Highlights Chelsea-Liverpool 0-2: Sintesi 20-9-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Chelsea – Liverpool 0-2, 2° giornata di Premier League: il Liverpool vince 2-0 contro il Chelsea a Stamford Bridge, nel big match odierno di Premier. Un primo tempo equlibrato e una ripresa tutta Reds che con una doppietta di Mané si agguidica il match. Rosso a Christensen sul finale di prima frazione. La squadra di Klopp a 6 punti dopo 2 giornate.

Nel big match dell 2° giornata di Premier League, il Liverpool sbanca Londra e vince 2-0 conto il Chelsea. Accade tutto nella ripresa con una doppietta lampo di Mané, dopo un primo tempo piuttosto noioso ma che svolta verso la fine per il rosso rimediato dal difensore danese dei Blues Christensen. La superiorità numerica si evidenzia nella ripresa, dove l’1-2 dell’attaccante maliano i Klopp stende gli avversari.

Sintesi di Chelsea – Liverpool 0-2, 2° giornata di Premier League

Il primo tempo è al di sotto delle aspettative: poco vibrante nelle occasioni e seppur giocato su un buon ritmo e discreto agonismo, avaro di emozioni. il canovaccio del match è un Liverpool più manovirero e dominatore del possesso e un Chelsea aggressivo nel pressing e pronto a ripartire in contropiede, grazie alla velocità di Werner, Munt e un havertz usato come falso 9. Accade davvero poco però nella prima frazione, da segnalare solo al 32° un sinistro di Werner fuori di poco. La svolta inattesa, arriva a fine frazione. Ingenuità della retroguardia di Lampard, che lascia Mané da solo in campo aperto, Christensen è costretto a stenderlo da ultimo uomo. Dopo consulto VAR, il difensore viene espulso costringendo i suoi a vivere la ripresa in 10 contro 11.

Nella ripresa il Liverpool sfrutta subito il vantaggio numerico e psicologico e tr ail 50° e il 54° chiude la partita. Parte l’assedio Reds con un Chelsea che si arrocca dietro seppur inefficacemente. Prima una bella azione corale del Liverpool che porta Firmino ad assistere il colpo di testa di Mané che vale l’1-0. 3 minuti più tardi è Kepa a fare un disastro palla ai piedi, regalando letteralmente il pallone del 2-0 a Manè. Non accade più nulla, se non che al 74° Werner si guadagna un rigore piuttosto generoso su fallo di Thiago Alcantara: dagli 11 metri va Jorginho che però si fa ipnotizzare da Alisson.

Video gol Highlights Chelsea – Liverpool 0-2, 2° giornata di Premier League

Il tabellino di Chelsea – Liverpool 0-2, 2° giornata di Premier League

CHELSEA – LIVERPOOL: 0-2

CHELSEA: (4-3-3): Kepa, James, Christensen, Zouma, Alonso, Kanté, Jorginho (79′ Barkley), Kovacic (79′ Abraham), Mount, Havertz (46′ Tomori), Werner

LIVERPOOL: (4-3-3): Alisson, Robertson, Van Dijk, Fabinho, Alexander-Arnold, Winjaldum, Henderson (46′ Thiago Alcantara), Keita (64′ Milner), Mané, Firmino (86′ Minamino), Salah

GOL: 50′, 54′ Mané (L)

ESPULSI: Christensen (C)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS