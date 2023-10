Video Gol Highlights Celtic – Lazio 1-2 e Sintesi 04-10-2023

Video Gol e Highlights di Celtic – Lazio 1-2 , 2° giornata Champions League 2023/24:prima Furuhashi, ma poi Vecino e Pedro ribaltano la situazione e regalano tre punti ai biancocelesti!

Vittoria preziosa per il gruppo di Sarri che in campionato sta facendo enorme fatica per riemergare dalle posizioni di fondo della classifica.

In coppa la squadra biancoceleste sta dimostrando di avere carattere e di crederci sempre. Non mollano e fino all’ultimo provano a vincere!

Gli scozzesi hanno retto fino all’ultimo ed hanno giocato un match molto equilibrato.

Celtic-Lazio, 2° giornata di Champions League 2023/24

Sintesi di Celtic-Lazio 1-2 :

Già al secondo minuto Lazio pericolosa. Al secondo minuto lancio di Patric per Felipe Anderson, con un destro smorzato che termina tra le braccia di Hart.

Al decimo minuto padroni di casa in avanti con O’Riley che serve Furuhashi, il cui tiro viene bloccato da Romagnoli.

VANTAGGIO CELTIC! Maeda si accentra sulla destra, buca Romagnoli, quindi il filtrante di O’Riley per Furuhashi freddo e glaciale davanti a Provedel

Quasi alla mezz’ora prima giocata vera degli ospiti. Luis Alberto serve Felipe Anderson, il quale vede Kamada. Il tiro di quest’ultimo viene bloccato da McGregor.

PAREGGIO DELLA LAZIO! Da calcio d’angolo colpo di testa di Romagnoli, sulla traiettoria arriva Vecino che spinge il pallone in rete!

Circa dieci minuti dopo ancora in avanti i padroni di casa. Questa volta è O’Riley, imbeccato da Furuhashi, che spedisce la sfera tra le braccia di Provedel.

Finisce in parità un primo tempo avulso di grandi occasioni da goal.

Ripresa che inizia un po’ in sordina, poi vengono fuori i padroni di casa. Al quarto d’ora creano un’occasione con una punizione di Hatate, respinta da Provedel, con Johnston che spara il tap-in alto.

A dieci minuti dal termine viene annullata una rete ai padroni di casa! Un cross di Johnston, con la palla che sfila verso Palma e beffa Provedel. Il fuorigioco si attiva nel momento del passaggio di Maeda.

VANTAGGIO DELLA LAZIO! Traversone di Guendouzi M, Pedro è bravo a piazzare il pallone colpito di testa sul palo lontano!

Triplice fischio finale dell’arbitro! Biancocelesti che vincono con un brivido finale!

Highlights e Video Gol di Celtic – Lazio 1-2:

Tabellino di Celtic – Lazio 1-2 :

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston A., Phillips (62′ st Carter Vickers), Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate (72′ st Bernardo); Maeda, Furuhashi (86′ st Oh Hyeon-Gyu), Yang (62′ st Palma). Allenatore: Rodgers

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (84′ st Marusic), Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto (68′ st Guendouzi M.); Felipe Anderson (68′ st Isaksen), Immobile (72′ st Castellanos), Zaccagni (84′ st Pedro). Allenatore: Sarri

Arbitro: Rumsas (Lituania)

Marcatori: 12′ pt Furuhashi (C), 29′ pt Vecino (L), 96′ st Pedro (L)

Assist: 12′ pt O’Riley (C), 29′ pt Romagnoli (L), 96′ st Guendouzi (L)

Ammoniti: Phillips (C), LUis Alberto (L), Castellanos (L), Palma (C), Vecino (L)

Espulsioni: –