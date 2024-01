Video Gol Highlights Catanzaro-Lecco 5-3: sintesi 12-01-2024

Risultato Catanzaro-Lecco 5-3: va ai calabresi il primo, spettacolare, match del 2024 del campionato cadetto, giunto alla 1° giornata di ritorno.

Verna segna il gol del vantaggio giallorosso, ribaltato in pochi minuti da Di Stefano e Lemmens; nella ripresa il contro-ribaltone ad opera di Sounas e Iemmello e il nuovo pareggio lecchese di Novakovich, ma ancora Sounas e, infine, Biasci, riportano una volta per tutte avanti i padroni di casa.

Il Catanzaro agguanta momentaneamente il Cittadella al 4° posto a quota 33 punti, mentre il Lecco resta 16° a 20.

Sintesi Catanzaro-Lecco 5-3

La partita è ben presto vivace e si sblocca presto, dopo 18 minuti, a favore dei giallorossi su azione da calcio da fermo: Vandeputte batte un ottimo corner diretto verso il secondo palo e pesca Verna pronto al piattone da distanza ravvicinata sul quale Malgrati nulla può.

La risposta dei nerazzurri è immediata e una punizione a sorpresa ripristina la parità al minuto 25: Di Stefano batte velocemente toccando per Lepore e, ricevuto nuovamente il pallone, s’invola verso la porta e beffa Fulignati con un destro dal limite dell’area.

Il Catanzaro è frastornato e quattro minuti dopo, il Lecco torna all’attacco e addirittura raddoppia: Ionita corre sulla fascia sinistra e crossa al centro ove Lemmens, inseritosi dalle retrovie, beffa Krajnc e Vandeputte e di testa fa ancora centro.

I calabresi cercano di rispondere a loro volta, Malgrati è bravissimo a sventare una poderosa legnata di Vandeputte al minuto 32, ma anche i lombardi sfiorano la terza rete al 41° con Lemmens, che calcia da posizione favorevole su buona sponda di Di Stefano e si rammarica poiché Krajnc riesce a deviare sull’esterno della rete.

La prima frazione, prolungata di ulteriori tre minuti, termina con un’altra chance per i padroni di casa, un gran tiro di Katseris terminato fuori di poco proprio allo scadere. Subito dopo, l’arbitro manda le squadre al riposo.

Il Catanzaro rientra carico e concentrato e, passati solo tre minuti, trova il 2-2: Vandeputte effettua un cross basso che, prolungato da Biasci, arriva in area per la bella e vincente girata di destro di Sounas.

Così come aveva precedentemente fatto il Lecco, anche la squadra di Vivarini, ottenuto il pareggio, riesce repentinamente a portarsi avanti con il risultato: al 52° l’ennesimo cross di Vandeputte è deviato in rete da Iemmello, appostato a pochi metri dalla porta.

Nemmeno il tempo di riposizionarsi e il Lecco perviene nuovamente al pareggio: questa volta va in rete Novakovich, dimenticato in area catanzarese, con un gran colpo di testa su cross di Ionita, che a sua volta pareggia il conto degli assist con Vandeputte.

Successivamente il Lecco va ancora in gol con Novakovich, ma un fallo commesso a inizio azione invalida la marcatura; al 65°, dopo aver fallito il 4-3 da pochi passi, Iemmello si riscatta con il perfetto cross da destra che Sounas insacca di testa con un perfetto inserimento.

Il VAR interviene per la sospetta posizione dell’autore dell’assist, ma non è offside e il Catanzaro può esultare per la seconda rete personale del centrocampista ellenico.

Dopo aver dato spettacolo, le due squadre assumono un atteggiamento più prudente e ben poco accade fino al momento del quinto gol siglato da Biasci all’88° dopo un’azione rocambolesca che lo vede sbagliare il controllo per poi insaccare in scivolata dopo una serie di rimpalli in area. Nei sette minuti di recupero concessi non accade altro.

Migliori in campo Sounas e Ionita (7.5), due gol per il primo e altrettanti assist per il secondo, mentre da rivedere i pacchetti difensivi (5 per tutti i difensori senza nomi in particolare).

Highlights e Video Gol Catanzaro-Lecco 5-3

Tabellino Catanzaro-Lecco 5-3

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris (61′ Situm), Scognamillo, Brighenti, Krajnc (75′ Krastev); Sounas, Verna, Pontisso (61′ Pompetti), Vandeputte (86′ Stoppa); Iemmello (75′ Ambrosino), Biasci. Allenatore: Vivarini

Lecco (4-3-3): Melgrati; Lemmens (79′ Salcedo), Marrone, Bianconi, Lepore (95′ Guglielmotti); Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano (46′ Giudici), Novakovich, Buso. Allenatore: Bonazzoli

Marcatori: 18′ Verna, 25′ Di Stefano, 29′ Lemmens, 48′ e 65′ Sounas, 52′ Iemmello, 55′ Novakovich e 88′ Biasci

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Lemmens, Scognamillo, Sounas, Krajnc e Crociata