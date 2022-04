Video Gol Highlights Cagliari-Sassuolo 1-0: Sintesi 16-4-2022

Video Gol Highlights Cagliari-Sassuolo 1-0: decide un gol di Deiola nel primo tempo.

Cagliari-Sassuolo 1-0: guizzo salvezza della squadra di Mazzzarri. Un gol di Deiola, nel primo tempo, frutta tre punti alla compagine sarda.

Con la zona retrocessione distante sei punti, si può dire ormai che la questione salvezza sia quasi chiusa per gli uomini di Mazzarri.

La sintesi di Cagliari-Sassuolo 1-0

Inizio di partita piuttosto pimpante: le due squadre cercano di sviluppare in verticale, cogliendo di sorpresa la linea difensiva avversaria.

Il Cagliari crea le azioni più pericolose all’inizio: Marin chiama Consigli alla presa con un tiro dal limite.

Keita e Pedro dialogano in area di rigore: il brasiliano non riesce a piazzare la botta dal centro.

Ancora Joao Pedro, riceve un cross dalla destra e colpisce di testa. Palla al lato.

Il Sassuolo di Dionisi subisce gli avversari, ed è costretto a sostituire Toljan, con Tressoldi, per infortunio.

Cagliari pericoloso su azione d’angolo: Keita va per colpire di testa, ma manda alto.

Ancora Keita, riceve la sponda di Joao Pedro in area. Il suo tiro non centra la porta.

Gli sforzi dei sardi vengono ricompensati quando Marin scappa sulla fascia destra e mette in mezzo: si inserisce Deiola, che al volo batte Consigli per l’1-0.

Poco dopo, Joao Pedro potrebbe firmare il raddoppio su cross mancino di Dalbert. Il brasiliano mette dentro, di testa, ma il guardalinee annulla per offside.

Il Sassuolo inizia in attacco il secondo tempo: Traoré ci prova col sinistro. Cragno è attento e non si fa sorprendere.

Replica il Cagliari con un inserimento di Joao Pedro in area. Il tiro viene ribattuto da Consigli.

Ancora i sardi, con un’azione collaudata da Pedro e Marin. La mezzala va al tiro, ma Consigli para senza problemi.

Girandola di cambi per i due club. Il ritmo della gara si abbassa, e per rivedere un’azione pericolosa bisogna attendere il 76′, quando Rog tenta un tiro da fuori, deviato in angolo.

Nel finale, i sardi colpiscono anche un palo: la palla, toccata da Gaston Pereiro, carambola sulle gambe di un difensore neroverde, e colpisce il legno alla destra di Cragno.

Il Sassuolo ha un’occasione con Raspadori, ma il suo tentativo in semirovesciata non sortisce effetti. Djuricic, da parte sua, tenta un destro dal limite. Palla alta.

Il Cagliari riesce a mantenere il vantaggio contro un Sassuolo spento, e forse già con la testa altrove.

La squadra di Mazzarri ottiene tre punti fondamentali in ottica salvezza, con la zona retrocessione lontana sei punti.

Highlights e video gol Cagliari-Sassuolo 1-0

Il tabellino di Cagliari-Sassuolo 1-0

CAGLIARI: (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola (Rog 67′), Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde (Pavoletti 67′).

A disposizione: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Goldaniga, Lykogiannis, Walukiewicz, Zappa, Baselli, Rog, Ceter, Pavoletti, Pereiro.

Allenatore: Mazzarri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (20′ Tressoldi), Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos (Rogerio 64′); Frattesi (Henrique 81′), Lopez; Defrel, Raspadori, Traore (Ceide 64′); Scamacca (Djuricic 81′).

A disposizione: Statalino, Pegolo, Ayhan, Rogerio, Peluso, Tressoldi, Magnanelli, Djuricic, Henrique, Oddei, Ciervo, Ceide

Allenatore: Dionisi

Marcatori: 41′ Deiola (C)

Arbitro: Massa (Imperia)

Ammoniti: Lovato (C), Traoré (S)

Espulsi: