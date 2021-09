Video Gol Highlights Cagliari-Genoa 2-3: Sintesi 12-9-2021

Video Gol e Highlights Cagliari-Genoa 2-3, 3° Giornata Serie A: la sblocca Joao Pedro su rigore, raddoppia Ceppitelli, poi grande rimonta con la rete di Destro e la doppietta di Fares

Il Genoa batte in rimonta il Cagliari allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari nella terza giornata di Serie A.

Prima vittoria in campionato per i grifoni, che avevano sempre perso finora, mentre i sardi perdono la seconda partita in una stagione iniziata con un solo punto conquistato in tre partite.

Sintesi di Cagliari-Genoa 2-3

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Le due squadre non si risparmiano a centrocampo, combattono su ogni palla e cercano di ripartire con pericolosità verticalizzando e preferendo il contropiede.

Dopo il gol annullato a Joao Pedro al 12′ minuto per posizione di fuorigioco, al 16′ minuto è proprio il capitano a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio su calcio di rigore, fischiato dall’arbitro per fallo di Sabelli su Keita.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, ma è una guerra sulla mediana e non riescono mai a creare pericoli agli avversari.

Nel secondo tempo succede di tutto e di più. Infatti, non potrebbe iniziare meglio di così per i padroni di casa la seconda frazione di gioco.

Al 56′ minuto, infatti, è proprio Ceppitelli a raddoppiare sfruttando al meglio un calcio d’angolo ben giostrato da Marin.

Ma gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio e riaprono subito il risultato accorciando al 59′ minuto con Destro, su assist perfetto di Cambiaso.

E al 69′ minuto gli ospiti trovano il gol del pareggio completando la rimonta con Fares, altro calcio d’angolo assolutamente perfetto, questa volta di Rovella.

I padroni di casa accusano il colpo e sbandano completamente. Gli ospiti lo capiscono e addirittura ribaltano il risultato con Fares, che al 78′ minuto sfrutta l’ennesimo assist di Cambiaso regalandosi una magistrale doppietta.

Nel finale i padroni di casa tentano di reagire, ma Marin e Joao Pedro sono poco cinici in fase di conclusione e gli ospiti sbagliano sotto porta con Kallon.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Genoa 2-3:

Tabellino di Cagliari-Genoa 2-3

Marcatori: 16′ p.t rig Joao Pedro (C), 11′ s.t Ceppitelli (C), 14′ s.t Destro (G), 24′ e 33′ s.t Fares (G)

Assist: 11′ s.t Marin (C), 14′ e 33′ s.t Cambiaso (G), 24′ s.t Rovella (G)

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz (1′ s.t Caceres), Ceppitelli, Carboni (37′ s.t Pereiro); Zappa (19′ s.t Bellanova), Marin, Deiola, Grassi (9′ s.t Nandez), Dalbert; Joao Pedro, Keita Baldé (19’s.t Farias). All. Semplici

Genoa (3-5-2): Sirigu; Maksimovic, Biraschi (1′ s.t Vanheusden), Criscito; Sabelli (1′ s.t Kallon), Sturaro (1′ s.t Fares), Rovella, Tourè, Cambiaso, Destro (38′ s.t Behrami), Pandev (14′ s.t Ekuban). All. Ballardini

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Ammoniti: 11′ p.t Biraschi (G), 15′ p.t Sabelli (G), 35′ p.t Ceppitelli (C), 13′ s.t Kallon (G), 17′ s.t Joao Pedro (C)

