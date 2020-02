Video Gol Highlights Brescia-Napoli 1-2: Insigne e Fabian Ruiz rimontano Chancellor

Risultato Brescia-Napoli 1-2, 25° Giornata Serie A: traversa di Mertens, la sblocca Chancellor, pareggia Insigne su rigore, completa la rimonta Fabian Ruiz

Il Napoli batte in rimonta il Brescia allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia nell’anticipo del venerdì sera della 25° giornata di Serie A, 6° turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per i partenopei, che si portano a ridosso del sesto posto certificando ormai la lunga crisi dei lombardi, che racimolano la seconda sconfitta consecutiva.

La sintesi di Brescia-Napoli 1-2, 25° Giornata Serie A

E’ una partita abbastanza noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi molto bassi. Gli ospiti iniziano un lunghissimo possesso palla a partire da dietro, approfittando della tattica dei padroni di casa, che si chiudono in massa dietro la linea di centrocampo chiudendo tutti gli spazi.

Gli ospiti partono anche molto bene, in realtà, grazie ad ispirati Insigne e Mertens. Infatti, il capitano lancia due volte a porta il belga, che prima colpisce la traversa con il sinistro forse nel tentativo di crossare e poi è poco cinico sparando addosso a Joronen, che fa bella figura.

Al 27′ minuto, dopo aver sofferto tantissimo e non aver fatto altro che difendersi, i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con l’imperioso stacco di testa di Chancellor, su calcio d’angolo di Tonali.

Il gol insperato segnato sembra regalare nuove forze ai padroni di casa, che alzano il baricentro pressando con aggressività gli avversari a centrocampo e ripartendo in contropiede, senza però riuscire a spaventare gli ospiti, che rischiano nel finale sul colpo di testa di Balotelli, sempre su angolo di Tonali.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, nel senso che gli ospiti entrano in campo con tutt’altro piglio, accelerano il possesso palla e pareggiano subito al 50′ minuto con Insigne, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Mateju.

Neanche il tempo di riportare il pallone a centrocampo, che gli ospiti completano subito la rimonta passando in vantaggio al 54′ minuto con il bellissimo sinistro a giro di Fabian Ruiz.

I padroni di casa accusano il colpo, vanno in completa balia degli avversari, che ritrovano se stessi nell’entusiasmo del momento dominando in lungo ed in largo e provando più volte a chiudere la partita ancora con Fabian Ruiz, che replica il sinistro a giro, ma questa volta Joronen compie il miracolo.

E’ Skrabb a dare una sferzata di energie ai padroni di casa, che si divorano il pareggio con Balotelli, su cross del compagno, e poi ancora con Bisoli, ma saranno gli unici tentativi nell’assalto abulico finale.

Video Gol Highlights di Brescia-Napoli 1-2, 25° Giornata Serie A

Il tabellino di Brescia-Napoli 1-2, 24° Giornata Serie A BRESCIA-NAPOLI 1-2 (primo tempo 0-1) Brescia (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena (dall’86’ Ndoj); Bjarnason (dal 65’ Skrabb), Zmrhal; Balotelli. All. Diego Lopez Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (dall’86’ Allan), Elmas (dal 75’ Zielinski); Politano, Mertens (dal 67’ Milik), Insigne. All. Gattuso Arbitro: Daniele Orsato Gol: 27’ Chancellor, 59’ Insigne (R), 54’ Fabian Ruiz Assist: Tonali, Di Lorenzo Ammoniti: Mateju, Martella, Dessena (B), Mertens, Elmas, Milik (N)

