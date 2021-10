Video Gol Highlights Brescia-Cremonese 1-0: sintesi 23-10-2021

Risultato Brescia-Cremonese 1-0: le rondinelle si aggiudicano un derby equilibratissimo, ma i grigiorossi non hanno demeritato.

Forse il gol è di Spalek o forse è di Bertagnoli, ma ciò non conta perché i tre punti arrivano comunque nelle casse dei bresciani. La Cremonese può recriminare per il rigore sbagliato da Ciofani a risultato non ancora sbloccato.

Il Brescia sale a quota 17 punti e si insedio al 2° posto, momentaneamente a -2 dal Pisa capolista, mentre la Cremonese, pur rimanendo al 3° posto, viene agganciata da Benevento e Lecce.

Sintesi Brescia-Cremonese 1-0

Nella prima frazione il Brescia attacca quasi esclusivamente per vie laterali, quasi sempre sulla fascia sinistra, cercando di insidiare Carnesecchi con i cross pericolosi di Pajac. La tattica funziona solo a metà, però, e il portiere grigiorosso non deve intervenire spesso.

Mentre gli ospiti fanno poco, con annessi rari tiri imprecisi, i padroni di casa si rivelano più intraprendenti, ma l’unica occasione che riescono a creare in tutta la prima frazione arriva solo al 40° è un tiro di Bajic respinto da Carnesecchi con i piedi e scaturito da un veloce triangolo tra il bosniaco e Tramoni. La prima frazione finisce al 45° minuto esatto.

La Cremonese inizia bene la ripresa e per due volte sfiora il gol con Di Carmine: al 47° Joronen respinge il tiro incrociato della punta e al 49° un altro tiro da posizione defilata coglie solo l’esterno della rete.

Esattamente a metà tempo Crescenzi entra in area e Tramoni lo tira giù: è calcio di rigore per la Cremonese. Ciofani si presenta alla battuta, ma manda la sfera fuori graziando il Brescia.

Dopo svariati minuti senza emozioni, il Brescia, che ha ripreso a spingere ringalluzzito dal rigore fallito, passa in vantaggio al minuto 84: l’ennesimo cross di Pajac, respinto dalla difesa, viene agganciato e calciato da Pajac, che fulmina Carnesecchi dal centro-area grazie anche ad una impercettibile deviazione di Bertagnoli, a cui dovrebbe essere assegnata la rete.

La Cremonese cerca una reazione immediata, ma la sua unica chance dopo la rete arriva nel quinto ed ultimo minuto di recupero, ancora con Ciofani che sfiora il palo di testa su azione da corner. Aureliano fischia la fine senza far effettuare il rinvio.

Migliori in campo Pajac (7), che imperversa con le sue accelerazioni e i suoi cross dall’inizio alla fine e provoca anche il gol decisivo, e Valzania (6), prezioso in fase di recupero. Male Tramoni (5), che si vede solo quando regala il penalty agli avversari, e Ciofani (5), che sbaglia un rigore potenzialmente decisivo.

Video Gol Highlights Brescia-Cremonese 1-0

Tabellino Brescia-Cremonese 1-0

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Chancellor, Cistana, Pajac; Bertagnoli (90′ Cavion), van de Looi, Bisoli; Tramoni (67′ Jagiello), Palacio (79′ Spalek); Bajic (67′ Bajic). Allenatore: D’Angelo (vice di Inzaghi)

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi (74′ Valeri); Valzania, Castagnetti (46′ Bartolomei); Buonaiuto, Gaetano (46′ Fagioli), Vido (46′ Baez); Di Carmine (59′ Ciofani). Allenatore: Pecchia

Marcatori: 84′ Bertagnoli

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Bianchetti e Cistana

Note: al 65′ Ciofani tira fuori un rigore

