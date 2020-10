Video Gol Highlights Borussia Dortmund-Schalke 04 3-0: Sintesi 24-10-2020

Video gol-highlights Borussia Dortmund-Shalke 04: vincono i gialloneri con un roboante 3-0

Continua il momento nero dello Shalke 04 che nel posticipo della quinta giornata di Bundesliga perde il derby della Ruhr contro il Borussia Dortmund, vittorioso con un roboante 3-0. Gli uomini di Favre dominano in lungo e in largo mettendo a nudo le pecche di una difesa che ha già subito 19 gol in appena cinque partite. Dopo un primo tempo nel quale la squadra ospite riesce a difendersi e a tenere il campo, nella ripresa il Borussia si scatena grazie alle reti di Akanji, Haaland e Hummels.

Borussia Dortmund-Schalke 04: la sintesi della partita

Favre lascia in panchina Reus e promuove Reyna, in campo dal primo minuto. La squadra giallonera comincia a spingere e al 16′ va vicina al vantaggio con un tiro di Meunier che si fa ipnotizzare da Ronnow nell’uno contro uno. Pochi minuti dopo è Dahoud a cercare la via del gol con un tiro dalla distanza che centra in pieno la traversa. Il Borussia schiera la solita difesa a tre, ma arretra leggermente la posizione di Meunier per contenere meglio le possibili sortite avversarie sulle fasce. L’approccio dello Schalke è però timido e si limita alla ricerca del lancio lungo appena entrato in possesso del pallone.

La ripresa serve agli uomini di Favre per mettere in ghiaccio i tre punti: dopo 10 minuti è Akanjia mettere la palla in rete da azione di corner. Il difensore nigeriano salta più in alto di tutti e non lascia scampo a Ronnow. Il 2-0 viene propiziato dalle solite azioni veloci dei gialloneri, che con Guerreiro riescono a sfondare sulla sinistra e mettere una palla in mezzo per Haaland. Solito movimento ad anticipare il difensore dell’attaccante norvegese e 2-0 servito per un Dortmund che non deve neanche faticare troppo contro la blanda opposizione avversaria. Il 3-0 arriva ancora su azione d’angolo, firmato stavolta dall’altro baluardo difensivo Mats Hummels. Vittoria netta che consente al Borussia Dortmund di agganciare il Bayern e avanzare al secondo posto, mantenendosi in scia del Lipsia, vittorioso oggi contro l’Herta. Schalke che resta penultimo con un misero punto e ora dovrà prendere i provvedimenti necessari per uscire tempestivamente dalle secche della zona retrocessione.

Video gol highlights Borussia Dortmund-Schalke 04 3-0

Borussia Dortmund-Schalke 04: il tabellino della gara

Borussia Dortmund-Schalke 04 3-0: 55′ Akanji (B), 61 Haaland (B), 75′ Hummels (B)

BOR. DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Akanji, Hummels (c), Delaney; Meunier, Brandt, Dahoud, Guerreiro; Sancho, Reyna; Haaland. Allenatore: Favre

SCHALKE 04 (5-2-1-2): Rönnow; Ludewig, Thiaw, Sane, Nastasic, Oczipka; Mascarell (c), Bentaleb; Harit; Matondo, Paciencia. Allenatore: Baum

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS