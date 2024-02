Video gol-highlights Bologna-Verona 2-0: sintesi 23-02-2024

Video gol-highlights Bologna-Verona 2-0: i gol di Fabbian e Freuler mandano i felsinei a +3 sull’Atalanta.

La sintesi di Bologna-Verona 2-0

Partita dai ritmi godibili: ci prova per primo il Bologna, con un tiro di Ferguson ribattuto dalla difesa.

Il Verona risponde con una punizione di Duda, neutralizzata da Skorupski.

Spingono i rossoblù, e trovano il vantaggio con Fabbian: corner dalla sinistra, Montipò sbaglia in uscita, e Orsolini appoggia a Fabbian, che appoggia nella rete sguarnita.

Orsolini sfiora il 2-0 su una ribattuta di Montipò su un tiro di Ferguson, poi si rende nuovamente pericoloso, con un cross rasoterra a beneficio di Zirkzee, ma l’olandese non riesce a calciare.

Cresce il Bologna, e nel finale di tempo si rende pericoloso con Ndoye, prima su punizione, poi con un tiro che Montipò mette in angolo.

In avvio di ripresa, il Verona ci prova con un colpo di testa di Noslin. Ma è ancora il Bologna la squadra più pericolosa: Montipò è costretto a fermare Orsolini in contropiede, mentre una sponda di Posch vede Beukema sprecare da buona posizione.

Skorupski dà uno spavento al pubblico del Dall’Ara quando regala palla a Suslov, incapace di concretizzare. A far tirare un sospiro di sollievo ci pensa Freuler: suo il raddoppio su cross preciso di Fabbian.

Lo stesso Fabbian ci prova, poco dopo, con un tiro dal limite che non prende il giusto giro.

Il Verona, non demoralizzato, ha un’altra occasione con Henry, che manda fuori di testa, ma rischia di capitolare quando Aebischer si trova da solo davanti a Montipò, ma perde il tempo per calciare.

Nel finale, è Skorupski a neutralizzare un tiro pericoloso di Henry e mettere al sicuro il risultato. Un risultato che permette al Bologna di salire al quarto posto, in attesa dell’Atalanta. La qualificazione in Champions è obiettivo concreto per i rossoblù.

Highlights e Video gol di Bologna-Verona 2-0

Il tabellino di Bologna-Verona 2-0

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen, Ferguson, Freuler, Fabbian, Orsolini, Ndoye, Zirkzee

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Calafiori, Ilic, Moro, Aebischer, Karlsson, Corazza, El Azzouzi, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Saelemaekers, Urbanski

Allenatore: Thiago Motta

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Duda, Serdar, Suslov, Folorunsho, Noslin, Swiderski

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Lazovic, Henry, Mitrovic, Vinagre, Dani Silva, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Bonazzoli

Marcatori: 27′ Fabbian (B), 65′ Freurel (B)