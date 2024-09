Video gol-highlights Bologna-Shakhtar Donetsk 0-0: sintesi 18-09-2024

Video gol-highlights Bologna-Shakhtar Donetsk 0-0: pareggio senza reti per i felsinei, al debutto in Champions.

Bologna-Shakhtar Donetsk 0-0: finisce con un pari senza reti al Dall’Ara.

La squadra di Italiano domina per tutta la partita (sebbene Skorupski si trovi a neutralizzare un rigore nei primi minuti), ma non riesce a concretizzare, confermando il trend di quest’inizio stagione che la vede ancora a secco di vittorie.

Resta la buona prestazione, ma la sensazione è che per andare avanti i felsinei dovranno fare di più.

La sintesi di Bologna-Shakhtar Donetsk 0-0

Gara subito in salita per il Bologna: al 4′ è Skorupski a salvare la squadra, parando un rigore di Sudakov dopo che Posch aveva atterrato Eguinaldo in area.

Il Bologna prova a farsi in avanti con una bella azione sulla destra, ma il cross di Fabbian, per la testa di moro, diviene preda della difesa ucraina.

Ancora Bologna, con una conclusione di Moro che termina a lato. Posch ci prova su azione d’angolo, ma la sua conclusione è alta.

Orsolini prova la botta, ma il suo tiro non è preciso. Nel finale della prima frazione si rivede lo Shakthar, con un tiro di Neweton che manda fuori.

Ancora Bologna agli sgoccioli del primo tempo: Ndoye pesca Castro, la cui conclusione è respinta dal portiere avversario.

Ancora pericolosi i felsinei in avvio di ripresa: Moro per Fabbian che tenta la botta. Ryznik è reattivo e respinge ancora una volta.

Ancora Bologna in avanti: Castro prova a sorprendere gli avversari in contropiede, ma il suo tiro è impreciso.

Gli allenatori danno il via a una girandola di cambi, ma la situazione non si sblocca. Nel finale ci prova Pobega, di testa, ma la sua conclusione è alta.

Termina così, 0-0, il primo match del Bologna in Champions. Felsinei ancora a secco di vittorie in questo inizio stagione.

Highlights e Video gol di Bologna-Shakhtar 0-0

Il tabellino di Bologna-Shakhtar 0-0

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye.

A disposizione: Ravaglia, Holm, Erlic, Iling Junior, Casale, Corazza, Pobega, Aebischer, Odgaard, Dallinga, Miranda, Urbanski.

Allenatore: Italiano.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Sikan, Eguinaldo.

A disposizione: Fesiun, Traore, Franjic, Stepanenko, Shved, Azarov, Tobias, Ghram, Nazaryna, Gomes, Pedrinho, Newertton.

Allenatore: Pusic.

