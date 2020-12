Video Gol Highlights Bologna Roma 1-5 e Sintesi 13-12-2020

Video Gol e Highlights di Bologna Roma 1-5: i giallorossi ritrovano la vittoria con una goleada al Dall’Ara contro il Bologna. Tutti i gol nel primo tempo: 5′ autorete di Poli, 10′ Dzeko, 15′ Pellegrini, 24′ autorete di Cristante, 35′ Veretout, 44′ Mkhitaryan

Il match del Dall’Ara tra Bologna e Roma termina 1 a 5 con tanti gol e spettacolo tutti nel primo tempo!

La Roma dopo la sconfitta di Napoli per 4 0 ed il pareggio a reti bianche di domenica scorsa contro il Sassuolo ritrova la vittoria in campionato vincendo nettamente a Bologna e sale a 21 punti in classifica.

La Roma ha segnato 5 gol nel primo tempo di una partita di Serie A per la terza volta nella sua storia! I precedenti sono abbastanza datati: contro il Padova nel 1930 e contro il Livorno nel 1931

L’ultima vittoria con goleada della Roma risale all’anno scorso quando vinse contro la Spal 6 a 1 in trasferta.

Il Bologna raccoglie la seconda sconfitta consecutiva dopo quella per 3 a 1 di San Siro contro l’Inter della scorsa giornata e resta fermo a 12 punti in classifica.

La Roma decide la partita già nel primo quarto d’ora segnando tre gol e dominando l’intera partita.

Dopo l’autorete di Poli al 5° minuto che mette nella sua porta il pallone nel tentativo di anticipare Dzeko segna proprio il bosniaco 5 minuti dopo e Pellegrini al 15°.

Al 24° il Bologna accorcia le distanze grazie all’autogol di Cristante.

Nel finale di primo tempo Veretout e Mkhitaryan fissano il risultato sull’1 a 5.

Video Gol Highlights di Bologna-Roma 1-5:

Tabellino di Bologna-Roma 1-5:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye (1′ st Paz); Poli (1′ st Medel), Svanberg (1′ st Dominguez); Vignato (33′ st Pagliuca), Soriano (24′ st Baldursson), Barrow; Palacio. A disposizione: Breza, Calabresi, Da Costa, Khailoti, Michael, Rabbi, Vergani. Allenatore: Mihajlovic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla (22′ st Smalling), Cristante, Ibanez; Karsdorp (46′ st Calafiori), Veretout (37′ st Perez), Pellegrini, Spinazzola; Villar, Mkhitaryan; Dzeko (36′ st Mayoral). A disposizione: Boer, Diawara, Farelli, Fazio, Jesus, Mirante, Peres. Allenatore: Fonseca.

ARBITRO: Calvarese.

MARCATORI: 5′ pt aut. Poli (R), 10′ pt Dzeko (R), 15′ pt Pellegrini (R), 24′ pt aut. Cristante (B), 35′ pt Veretout (R), 44′ pt Mkhitaryan (R)

Ammoniti: Soriano, Vignato, Baldursson, Dominguez (B); Veretout, Ibanez (R).

