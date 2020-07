Video Gol Highlights Bologna-Napoli 1-1 e sintesi 15-07-2020

Risultato Bologna-Napoli 1-1: rossoblu e partenopei non vanno oltre l’1-1 in una sfida che aveva poco valore per entrambe. Manolas porta in vantaggio gli azzurri nel primo tempo, Barrow pareggia nella ripresa.

Termina 1-1 la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Napoli valevole per la 33° giornata di Serie A. Un pareggio, firmato da Manolas e Barrow, che, tutto sommato non scontenta nessuna delle due squadre.

Bologna-Napoli 1-1, 15.07-2020

La sintesi di Bologna-Napoli 1-1, 15-07-2020

Pronti, via e il Napoli è già in vantaggio, siamo al 7′: Politano dalla bandierina scodella in mezzo una palla perfetta per Manolas che, complice anche una marcatura approssimativa di Tomiyasu, corregge in porta di testa.

Al 23′ bella azione del Bologna: palla in mezzo per Mbaye che con un bel colpo di testa manda la palla alle spalle di Meret. Dovrebbe essere il gol del pari, ma Piccinini, grazie all’aiuto del Var, annulla per fuorigioco. Al 28′ ci prova Lozano, ma Skorupski è attento e respinge. Il primo tempo finisce senza ulteriori sussulti.

La ripresa si apre con il Napoli in avanti, siamo al 48′: palla in mezzo da sinistra per Milik che in spaccata non ci arriva per poco. Al 52′ si vede il Bologna con Soriano che tenta l’imbucata, ma la difesa partenopea è attenta e la palla finisce in calcio d’angolo. 12 minuti più tardi è Dominguez a provarci, ma il suo tiro finisce fuori. 3 minuti dopo l’intramontabile Palacio deposita in rete il pallone dell’1-1, ma anche stavolta Piccinini annulla per fuorigioco. All’80’ il meritato pareggio del Bologna: Soriano trova Barrow che si aggiusta la palla e lascia partire un bel tiro di sinistro che finisce la sua corsa nell’angolo alla destra di Meret. Nel finale c’è tempo per le ultime due azioni dei rossoblu che prima con Palacio e poi con Danilo provano a vincerla. Le conclusioni dei due sudamericani non hanno però fortuna. Bologna-Napoli finisce quindi 1-1.

Video Gol Highlights di Bologna-Napoli 1-1, 15-07-2020

Il tabellino di Bologna-Napoli 1-1, 15-07-2020

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye (84′ Denswill), Danilo, Tomiyasu, Krejci (65′ Dijks) ; Soriano, Medel (78′ Baldursson), Dominguez (78′ Poli); Barrow, Palacio, Skov Olsen (65′ Orsolini).

Allenatore: Sinisa Mihajlović

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Di Lorenzo; Zielinski (83′ Allan), Demme, Elmas (69′ Fabian Ruiz); Lozano (61′ Insigne), Milik (69′ Mertens), Politano (62′ Callejon).

Allenatore: Gennaro Gattuso

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 7′ Manolas (N), 80′ Barrow (B)

Ammoniti: 46′ Tomiyasu (B), 90′ Di Lorenzo (N)

Espulsi:

