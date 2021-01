Video gol highlights Bologna-Milan 1-2: sintesi 30-01-2021

Il risultato, la sintesi e il video gol highlights di Bologna-Milan 1-2, 20° giornata Serie A: sofferta, ma meritata, la vittoria dei rossoneri al “Dall’Ara”, ottenuta grazie al tap-in di Rebic su un rigore di Ibrahimovic respinto da Skorupski e ad un altro tiro dal dischetto, stavolta trasformato da Kessié. Il tentativo di rimonta dei felsinei si ferma al gol della bandiera dell’ex Poli.

Il Milan prosegue il suo viaggio solitario in vetta andando momentaneamente a +5 dall’Inter impegnata stasera, mentre il Bologna resta 13°.

La sintesi di Bologna-Milan 1-2, 20° giornata Serie A

La partita è inizialmente tattica e il Milan, dopo aver sventato un pericoloso cross di Tomiyasu, sfiora la rete al 12° con una punizione a giro di Hernandez che si stampa sulla traversa grazie al tocco di Skorupski.

Il portiere polacco del Bologna è certamente il protagonista del primo tempo: al 24° compie, infatti due strepitosi interventi ravvicinati su Ibrahimovic respingendogli prima un colpo di testa e poi il relativo tap-in.

Al 26° Kessié, trattenuto vistosamente da Dijks, cade in area e per Doveri è rigore: Skorupski respinge il tentativo dello svedese, ma deve arrendersi al tap-in di Rebic in diagonale.

Al 29° Kessié si presenta in area e incrocia bene trovano l’ennesima respinta dell’estremo difensore felsineo e sulla prosecuzione Ibrahimovic manda alto, ma era in offside e l’eventuale gol non sarebbe stato convalidato.

Poco dopo la mezz’ora Orsolini spaventa i rossoneri con un tiro che termina sull’esterno della rete e più tardi si vede Sansone, che al 39° conclude dal cuore dell’area con Donnarumma bravo e fortunato a respingere di coscia.

Al 41° Skorupski salva ancora i padroni di casa salvando la sua porta su un colpo di testa in tuffo di Calabria e pochi secondi dopo fa altrettanto Donnarumma sventando in uscita bassa un tentativo di Dominguez.

Al 45° Rebic sfiora la doppietta con un diagonale mancino sul quale è nuovamente bravissimo l’estremo difensore bolognese e, sulla ribattuta, Calabria conclude alto. La prima frazione si conclude dopo un minuto di recupero.

Il Bologna prova a mettere subito in difficoltà l’avversario, ma manca di lucidità nei momenti clou e il Milan ne approfitta raddoppiando al 54°, ancora dal dischetto con una conclusione centrale di Kessié: il penalty è stato assegnato per un assurdo fallo di mano di Soumaoro, nettamente in vantaggio su Ibrahimovic su un lancio effettuato per lo svedese.

Il raddoppio rende la partita meno vivace: i rossoneri gestiscono senza soffrire molto e al 61° sfiorano anche il tris con un’azione condotta dai terzini Hernandez e Calabria, con Skorupski che respinge il tentativo di quest’ultimo.

Nei minuti finali il Bologna, grazie ai cambi e al calo del Milan, ritrova brillantezza e all’81° accorcia le distanze con un’azione portata avanti proprio da tre dei cinque subentrati e nata da una palla persa a centrocampo da Hernandez: Palacio serve Skov Olsen sulla sinistra e lo scarico all’indietro di questi è perfetto per l’inserimento e la botta sotto la traversa di Poli.

All’84° Donnarumma è ancora strepitoso: Soriano prova il tuffo di testa e il portiere rossonero respinge mettendo in angolo. I minuti finali vedono i felsinei assaltare l’area meneghina, ma la difesa regge in qualche modo. Quasi del tutto inesistenti, invece, gli attacchi del Milan, letteralmente sulle corde, ma che riesce a portare via i tre punti da Bologna.

Il video gol highlights di Bologna-Milan 1-2, 20° giornata Serie A

Il tabellino di Bologna-Milan 1-2, 20° giornata Serie A

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks (79′ Palacio); Schouten (79′ Poli), Dominguez (67′ Svanberg); Orsolini (68′ Skov Olsen), Soriano, Sansone (67′ Vignato); Barrow. Allenatore: Mihajlovic

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali (62′ Bennacer); Saelemaekers, Leao (73′ Mandzukic), Rebic (62′ Krunic); Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Marcatori: 26′ Rebic, 55′ rig. Kessié e 81′ Poli

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Dijks, Rebic e Soriano

Note: al 26° Skorupski respinge un rigore a Ibrahimovic

