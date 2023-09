Video Gol Highlights Bologna-Cagliari 2-1: Sintesi 2-9-2023

Video Gol e Highlights Bologna-Cagliari 2-1, 3° Giornata Serie A: segnano Fabbian, Zirkzee e Luvumbo

Il Bologna batte in rimonta il Cagliari allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nell’anticipo pomeridiano del sabato della terza giornata di Serie A.

Secondo risultato utile consecutivo per i felsinei, che si regalano la prima vittoria in questo campionato, mentre seconda sconfitta consecutiva per i sardi, fermi a quota uno.

Sintesi di Bologna-Cagliari 2-1

Out Saelemaekers e Soumaoro per Thiago Motta, che schiera Posch, Beukema, Lucumì e Kristiansen in difesa davanti a Skorupski, in mediana Aebischer con Moro, mentre sulla trequarti spazio a Karlsson, Ferguson e Ndoye alle spalle di Zirkzee unica punta.

Non ci sono Capradossi, Desogus, Lapadula, Mancosu, Pavoletti e Rog per Claudio Ranieri, che punta su Zappa, Dossena, Wieteska e Augello in difesa a protezione di Radunovic, confermati Nandez, Sulemana, Makoumbou e Jankto a centrocampo, mentre in attacco gioca Petagna con Luvumbo.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi. I padroni di casa fanno maggirmente possesso palla, ma gli ospiti si difendono con ordine e compattezza e sono letali in contropiede.

I padroni di casa sfruttano un Karlsson davvero molto ispirato, che colpisce la traversa, mentre Zirkzee è poco cinico sotto porta.

Eppure, al 22′ minuto a sbloccare il risultato sono gli ospiti con Luvumbo, che trova il gol del vantaggio con una bellissima giocata personale su Beukema.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa, che si riversano nella metà campo degli ospiti, salvati da un super Radunovic, miracoloso su Karlsson e ZIrkzee, mentre nel finale viene ammonito Ferguson.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Di Pardo e Shomurodov al posto di Petagna e Nandez, ma diventa un vero e proprio monologo dei padroni di casa, che assediano la difesa avversaria.

Al 60′ minuto i padroni di casa trovano finalmente il meritato pareggio con Zirkzee al termine di una bellissima azione corale con l’assistenza di Kristiansen e Moro.

Spazio ai cambi: dentro Oristanio, Deiola, Orsolini, Urbanski e Azzi, fuori Zappa, Ndoye, Jankto, Moro e Augello.

Dopo l’ammonizione a Sulemana, al 75′ minuto i padroni di casa potrebbero ribaltare il risultato ma la rimonta fallisce per la clamorosa traversa colpita da Orsolini su calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Di Pardo.

Nel finale entrano anche De Silvestri, El Azzouzi e Fabbian al posto di Posch, Karlsson e Aebischer nell’assalto finale, in cui segna proprio Fabbian al 90′ minuto sfruttando il clamoroso errore di Radunovic, mentre il VAR annulla la bellissima doppietta di Zirkzee al 93′ minuto per posizione di fuorigioco di Orsolini.

#BolognaCagliari nel segno del debutto di questo ragazzo qui ✨⬇️ pic.twitter.com/a9PWLq0eCU — Lega Serie A (@SerieA) September 2, 2023

Highlights e Video Gol di Bologna-Cagliari 2-1:

Tabellino di Bologna-Cagliari 2-1

Marcatori: 22′ p.t Luvumbo (C), 15′ s.t Zirkzee (B), 44’ s.t Fabbian (B)

Assist: 22′ p.t Wieteska (C), 15′ s.t Kristiansen (B)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (38’ s.t De Silvestri), Beukema, Lucumì, Kristiansen; Moro (22′ s.t Urbanski), Aebischer (38’ s.t El Azzouzi); Karlsson (42’ s.t Fabbian), Ferguson, Ndoye (22′ s.t Orsolini); Zirkzee. All. Thiago Motta

Cagliari (4-4-2): Radunović; Zappa (21′ s.t Oristanio), Dossena, Wieteska, Augello (26′ s.t Azzi); Nandez (1′ s.t Di Pardo), Makoumbou, Sulemana, Jankto (21′ s.t Deiola); Luvumbo, Petagna (1′ s.t Shomurodov). All. Ranieri

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Ammoniti: 40′ p.t Ferguson (B), 24′ s.t Sulemana (C), 45’ s.t +2 Makoumbou (C)

Espulsi: