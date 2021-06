Video Gol Highlights Bolivia-Argentina 1-4: Sintesi 29-06-2021

Il Risultato di Bolivia-Argentina 1-4: l’Albiceleste demolisce i già eliminati boliviani e si aggiudica di prepotenza il primo posto nel girone, grazie al quale affronterà, nel quarto di finale in programma il 4 luglio, l’Ecuador 4° classificato nel gruppo B.

Gomez apre le marcature, Messi realizza una doppietta divenendo capocannoniere della kermesse con tre reti e Lautaro Martinez chiude il conto a metà ripresa, subito dopo l’effimero gol boliviano di Saavedra.

La Sintesi di Bolivia-Argentina 1-4

Le motivazioni diametralmente opposte e il tasso tecnico fanno la differenza sin dall’inizio e, dopo un paio di chance non sfruttate da Aguero e da Correa, già al 6° gli argentini trovano il vantaggio con Gomez: è Messi a creare i presupposti con uno splendido tocco sotto che, dalla trequarti, giunge in area all’ex atalantino che trova l’angolo con un imparabile sinistro al volo.

L’Argentina controlla agevolmente e alla mezz’ora ottiene un rigore per un fallo di Bejarano su Gomez: dopo un paio di minuti, è tutto pronto per la trasformazione affidata a Messi, che spiazza Lampe e indirizza definitivamente la partita a favore dei suoi.

La Bolivia non sembra intenzionata a reagire, a parte un’improvvisa sventola da lontano di Chura che Armani respinge con un ottimo intervento, e così la selezione di Scaloni può incrementare il bottino proprio in chiusura di frazione, al 42°: Aguero lancia in profondità Messi, che scavalca il povero Lampe con un magnifico pallonetto che vale il 3-0 e il titolo momentaneo di capocannoniere alla stella del Barcellona.

Aguero cerca poi di sbloccarsi, ma i suoi tentativi, al 44° e al 45°, si rivelano troppo larghi e così sono rimandati sia il poker sia la prima esultanza del “Kun“. Il primo tempo finisce dopo ulteriori sessanta secondi di recupero.

I ritmi, inevitabilmente meno alti, si alzano improvvisamente non appena si arriva all’ora di gioco: Justiniano riesce a sfondare sulla destra e a mettere in area un traversone basso che Saavedra mette facilmente in rete siglando il gol della bandiera.

Un po’ sorpresi, gli argentini non si rilassano e cinque minuti più tardi vanno sul 4-1: Lampe è bravissimo ad intercettare un cross basso di Acuña ma, dopo un salvataggio sulla linea sulla ribattuta di Montiel, è facile per Lautaro Martinez mettere in rete da due passi il suo primo gol nel torneo.

L’interista prova poi ad incrementare il suo score, ma Lampe gli dice non in due occasioni. Il portiere boliviano è poi bravo nei minuti successivi ad evitare goleade sventando ogni altro tentativo dei biancocelesti. L’arbitro fischia la fine del match dopo tre minuti di recupero.

Il Video Gol Highlights di Bolivia-Argentina 1-4

Il Tabellino di Bolivia-Argentina 1-4

Bolivia (4-1-4-1): Lampe; Saavedra (85′ Villarroel), Haquin, Jusino, Fernandez (81′ Wayar); Justiniano; Chura (61′ H. Vaca), R. Vaca, Cespedes (61′ Sagredo), D. Bejarano; G. Alvarez (61′ Ramallo). CT: Farias

Argentina (4-3-3): Armani; Montiel, Pezzella, Lisandro Martinez, Acuña; G. Rodriguez (71′ Paredes), Palacios (71′ Dominguez); A. Correa (64′ Lo Celso), Messi, Gomez (56′ J. Alvarez); Aguero (63′ Lautaro Martinez). CT: Scaloni

Marcatori: 6′ Gomez, 33′ rig. e 42′ Messi, 60′ Saavedra e 65′ Lautaro Martinez

Arbitro: Andrès Rojas (COL)

Ammoniti: Ramallo, Acuña e Wayar

Migliori Bookmakers AAMS