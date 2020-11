Video Gol Highlights Benevento-Spezia 0-3: sintesi 7-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Benevento-Spezia 0-3, 7° Giornata Serie A: segna ancora Pobega, palo di Lapadula, traversa di Agudelo, poi doppietta di Nzola

Super vittoria dello Spezia, che distrugge il Benevento allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento, conosciuto anche come Stadio Santa Colomba, nel secondo anticipo del sabato della settima giornata di Serie A.

I liguri tornano alla vittoria dopo quattro partite, in cui avevano collezionato solo due punti, vincendo uno scontro diretto per la salvezza.

Bruttissimo ko per i campani, in netta crisi in questo ultimo mese, come dimostra la quarta sconfitta consecutiva.

La sintesi di Benevento-Spezia 0-3, 7° Giornata Serie A

E’ una partita non proprio indimenticabile nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno a sorpresa più possesso palla dei padroni di casa, che appaiono timidi e senza troppe idee, a tratti contratti nella propria metà campo.

Alla prima vera azione offensiva, al 29′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con la zampata di Pobega su cross di Ferrer.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco assaltando la porta avversaria, salvata dal palo sul tentativo di Lapadula e super Provedel sulla conclusione di Sau, mentre Bastoni è poco preciso.

Nel secondo tempo continua il dominio degli ospiti, che padroneggiano in lungo ed in largo contro avversari fin troppo passivi.

Dopo la clamorosa traversa di Agudelo, si scatena Nzola, che prima firma il raddoppio degli ospiti al 65′ minuto su assist di Gyasi, che aveva rubato palla a centrocampo a Schiattarella.

E poi, non contento, si regala la doppietta firmando il tris al 70′ minuto sfruttando al meglio il calcio d’angolo di Estevez.

Il terzo gol taglia definitivamente le gambe ai padroni di casa, che nel finale non riescono proprio a giocare la palla, visto che gli ospiti, galvanizzati dal risultato, pressano in maniera asfissiante e gestiscono benissimo il risultato.

Video Gol Highlights di Benevento-Spezia 0-3, 7° Giornata Serie A

Il tabellino di Benevento-Spezia 0-3, 7° Giornata Serie A

Benevento-Spezia 0-3 (primo tempo 0-1)

Marcatori: 28′ Pobega (S), 65′ e 70′ Nzola (S)

Benevento (4-4-2): Montipò; Letizia (74′ Barba), Glik, Caldirola, Foulon (13′ Maggio); Insigne, Ionita, Schiattarella (74′ Tello), Dabo (45′ Improta); Lapadula, Sau (74′ Moncini). All. Inzaghi

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot (45′ Dell’Orco), Bastoni (74′ Marchizza); Estevez (81′ Mora), Ricci (81′ Agoume), Pobega (74′ Sena); Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Arbitro: Aureliano di Bologna

Ammoniti: 47′ Improta (B), 52′ Bastoni (S), 56′ Agudelo (S), 82′ Maggio (B), 90′ Caldirola (B)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS