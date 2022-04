Video Gol Highlights Bayern Monaco-Villarreal 1-1: Sintesi 12-4-2022

Video Gol e Highlights Bayern Monaco-Villarreal 1-1, Ritorno Quarti di finale Champions League: Chukwueza pareggia Lewandowski e porta gli andalusi in semifinale

Finisce in pareggio l’incrocio tra Bayern Monaco e Villarreal all’Allianz Arena di Monaco di Baviera nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Altro clamoroso colpaccio degli andalusi, capaci di eliminare i bavaresi dopo aver cacciato via la Juventus nel turno precedente, qualificandosi così in semifinale, dove affronterà la vincente tra Benfica e Liverpool.

UEFA Champions League

Sintesi di Bayern Monaco-Villarreal 1-1

Out Sule, Sarr e Tolisso per Julen Nagelsmann, che schiera Upamecano, Lucas Hernandez e Pavard davanti a Neuer, con Sane e Coman sulle fasce a supporto di Muller, Musiala e Lewandowski, mentre in mediana giocano Kimmich e Goretzka.

Assenti Dia e Moreno per Unai Emery, che conferma l’ottima formazione della scorsa settimana con Foyth in difesa al fianco di Raul Albiol, Pau Torres e Estupinan a protezione di Rulli. In mediana ancora Coquelin con Capoue e Parejo, mentre in attacco il tridente è formato da Danjuma, Lo Celso e Moreno.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Infatti, nonostante non ci siano tantissime occasioni, in campo si assiste a tanta aggressività e qualità, soprattutto da parte dei padroni di casa, che iniziano un vero e proprio monologo visto che gli ospiti si difendono dietro la linea della palla e provano a ribaltare l’azione in contropiede.

Infatti, gli ospiti sono sempre molto pericolosi in contropiede con Moreno e Danjuma, mentre i padroni di casa ci provano con Musiala, ma viene ammonito Lewandowski.

Nel secondo tempo succede di tutto e il contrario di tutto, nonostante il copione della partita non cambi, con i padroni di casa a costruire gioco e gli ospiti a fare catenaccio.

Dopo i tentativi di Coman e Upamecano, al 52′ minuto i padroni di casa riescono finalmente a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con Lewandowski, che sfrutta l’assist di Muller e l’errore di Capoue e Parejo.

Who else? Lewandowski has scored 9 goals in Bayern's 5 Champions League home games this season 🔥#UCL pic.twitter.com/QPnTFBQzDi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2022

I padroni di casa ci credono, gli ospiti non cambiano il proprio atteggiamento e continuano a subire la mole di gioco degli avversari, che continuano l’assalto alla porta di Rulli anche con Coman e Muller e costringendo Foyth al cartellino giallo.

Ci provano ancora Lucas Hernandez, Muller e Coman, poi entrano Gnabry per Musiala, Pedraza al posto di Coquelin e Chukwueze al posto di Danjuma, poco cinico in contropiede, e Davies al posto di Lucas Hernandez.

Al 87′ minuto gli ospiti segnano il gol del pareggio proprio con Chukwueze su assist di Lo Celso al termine di un bellissimo contropiede.

Nel finale c’è ancora tempo per l’ammonizione di Lo Celso e l’entrata in campo di Choupo-Moting e Aurier al posto di Muller e Parejo.

Highlights e Video Gol di Bayern Monaco-Villarreal 1-1:

Tabellino di Bayern Monaco-Villarreal 1-1

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Upamecano, L. Hernandez (87′ Davies); Sané, Kimmich, Goretzka, Coman; Musiala (82′ Gnabry), Muller (90′ Choupo-Moting); Lewandowski. All.: J. Nagelsmann

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Parejo (90+2 Aurier), Capoue, Coquelin (84′ Pedraza); Lo Celso, Moreno, Danjuma (84′ Chukwueze). All.: U. Emery

ARBITRO: S. Vincic

GOL: 52′ Lewandowski, 88′ Chukwueze

AMMONITI: 33′ Lewandowski, 59′ Foyth, 90′ Lo Celso

ESPULSI: –

NOTE: recupero 8′