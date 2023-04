Video Gol Highlights Bayern Monaco-Manchester City 1-1: Sintesi 19-4-2023

Video Gol e Highlights Bayern Monaco-Manchester City 1-1, Ritorno Quarti di finale Champions League: segnano Kimmich e Haaland, che sbaglia anche un rigore, Guardiola affronterà il Real Madrid in semifinale

Solo un pareggio tra Bayern Monaco e Manchester City all’Allianz Arena di Monaco di Baviera nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Scatto d’orgoglio per i tedeschi, che però vengono eliminati dagli inglesi, qualificati in semifinale, dove affronteranno il Real Madrid.

Sintesi di Bayern Monaco-Manchester City 1-1

Out Lucas Hernandez e Neuer per Thomas Tuchel, che schiera Pavard, Upamecano, De Ligt e Cancelo in difesa davanti a Sommer, ancora Goretzka e Kimmich in mediana e Sane, Coman e Musiala sulla trequarti alle spalle di Choupo-Moting come unica punta.

Sempre assente Mendy per Pep Guardiola, che punta su Akanji, Ruben Dias e Ake in difesa a protezione di Ederson a porta, ancora Stones, Gundogan e Rodri in mediana, sulla trequarti Bernardo Silva, De Bruyne e Grealish alle spalle di Haaland unica punta.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che i ritmi sono davvero molto alti. I padroni di casa sono compatti in fase difensiva, anche perché gli ospiti sono bravi a palleggiare e a pressare con la giusta aggressività.

Dopo il giallo a Cancelo, i padroni di casa si affidano a Sane, ma Ederson è attento, mentre al 37′ minuto gli ospiti potrebbero sbloccare il risultato, ma Haaland sbaglia clamorosamente il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Upamecano, giallo per lui.

Nel finale i padroni di casa si rendono pericolosi con Coman in un paio di belle occasioni, mentre anche Ederson, Kimmich e Gundogan vengono sanzionati con il cartellino giallo.

Cambia sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, visto che il fervore dei padroni di casa si spegne e gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco affossando i padroni di casa dietro la propria metà campo.

Viene ammonito Ake, poi Haaland inizia a carburare e al 57′ minuto riesce a cancellare l’errore dal dischetto trovando il gol del vantaggio con il solito assist di De Bruyne.

Giallo anche per Pavard prima dell’entrata in campo di Davies, Mane, Laporte, Tel, Muller e Stanisic al posto di Choupo-Moting, che impegna Ederson, Cancelo, Sane, Ake, Musiala e Pavard.

Al 84′ minuto i padroni di casa pareggiano con Kimmich, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Akanji su cross di Mane.

Man City get the job done in Munich! 👏#UCL pic.twitter.com/X03tuUzuNv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2023

Nel finale c’è ancora tempo per le ammonizione di Laporte e Stanisic, e Walker e Alvarez, che subentrano sostituendo De Bruyne e Haaland.

Highlights e Video Gol di Bayern Monaco-Manchester City 1-1:

Tabellino di Bayern Monaco-Manchester City 1-1

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer; Pavard (77′ Stanisic), Upamecano, De Ligt, João Cancelo (63′ Davies); Goretzka, Kimmich; Sané (64′ Mané), Musiala (72′ Müller), Coman; Choupo-Moting (71′ Tel). All.: Tuchel.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké (66′ Laporte); Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne (88′ Walker), Gündogan, Grealish; Haaland (84′ Julian Alvarez). All.: Guardiola.

Arbitro: Clément Turpin (Francia).

Gol: 57′ Haaland (B), 83′ rig. Kimmich (B).

Assist: De Bruyne (B, 0-1).

Note – Recupero: 2+5. Al 37′ Haaland (M), calcia alto un rigore. Espulso: all’86’ l’allenatore del Bayern Monaco Tuchel per reiterate proteste. Ammoniti: João Cancelo, Upamecano, Ederon, Gündogan, Kimmich, Aké, Pavard, Laporte, Stanisic.