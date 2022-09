Video Gol Highlights Atalanta-Torino 3-1: Sintesi 1-9-2022

Video Gol e Highlights Atalanta-Torino 3-1, 4° Giornata Serie A: tripletta di Koopmeiners, inutile la rete di Vlasic

L’Atalanta batte abbastanza agevolmente il Torino al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel posticipo serale della quarta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Seconda vittoria consecutiva, quarto risultato utile consecutivo e momentaneo primo posto in classifica per i bergamaschi, che sembrano aver trovato la quadra subito nel nuovo corso.

Brutta sconfitta per i granata, che arrivavano da tre risultati utili consecutivi, grazie ai quali avevano collezionato sette punti nelle prime tre giornate di campionato.

Sintesi di Atalanta-Torino 3-1

Out Djimsiti e Palomino per Gian Piero Gasperini, che schiera Ederson titolare con Pasalic sulla trequarti alle spalle di Zapata unica punta. Per il resto, tutto confermato con Musso a porta, Toloi, Demiral e Okoli in difesa, Soppy e Zappacosta sulle fasce e De Roon con Koopmeiners in mediana.

Indisponibili Fares, Singo e Miranchuk per Ivan Juric, che punta su Djidji in difesa con Buongiorno e Rodriguez a protezione di Milinkovic-Savic, lanciando Aina e Lazaro sulle fasce, con Linetty e Lukic in mediana. La sorpresa è Seck nel tridente d’attacco con Vlasic e Sanabria.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre si somigliano molto, visto che pressano con aggressività, si difendono con ordine e compattezza e sono bravissime nel ripartire in contropiede, dando vita a continui capovolgimenti di fronte.

A Linetty rispondono Toloi e Koopmeiners prima dell’ammonizione di Aina, poi anche Zapata, ma le grandi occasioni sono nei piedi di Demiral e Seck, che vengono fermati dal palo.

Si fa male Zapata ed esordisce subito Hojlund, ma viene ammonito anche Zappacosta e, nel finale, al 49′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il solito Koopmeiners, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Aina su Soppy.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Zortea e Vojvoda per Zappacosta e Aina, il giallo rifilato a Buongiorno e con il raddoppio dei padroni di casa, ancora Koopmeiners, questa volta al 50′ minuto con un sinistro deviato da Buongiorno.

E’ sempre Seck a mettersi sulle proprie spalle la squadra nel tentativo di reagire, ma esce Ederson ed entra Lookman prima della traversa di Toloi e della conclusione imprecisa di Sanabia, che viene sostituito da Pellegri.

Massimo sforzo per gli ospiti, che colpiscono un’altra traversa, questa volta con Linetty, e schierano Radonjic al posto di Seck.

A segnare è Vlasic al 77′ minuto con una bella conclusione potente sotto alla traversa, dopo la sponda di Pellegri.

Entrano Ruggeri e Malinovskyi al posto di Toloi e Pasalic, poi viene ammonito proprio Vlasic, ma al 85′ minuto i padroni di casa chiudono i giochi, ancora Koopmeiners, che si regala una bella tripletta, ancora su rigore, questa volta fischiato dall’arbitro per fallo di Lazaro su Lookman.

Ok, chi ha Koopmeiners al @Fantacalcio? — Lega Serie A (@SerieA) September 1, 2022

Highlights e Video Gol di Atalanta-Torino 3-1:

Tabellino di Atalanta-Torino 3-1

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi 6,5 (35′ st Ruggeri), Demiral, Okoli; Zappacosta 6 (1′ st Zortea), De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson 5,5 (13′ st Lookman), Pasalic 5,5 (35′ st Malinovskyi); Zapata 5 (37′ Hojlund).

Allenatore: Gasperini



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Aina 4,5 (1′ st Vojvoda); Vlasic, Seck 6,5 (30′ st Radonjic); Sanabria 5 (23′ st Pellegri).

Allenatore: Juric



Arbitro: Di Bello

Marcatori: 45’+4 rig., 2′ st e 39′ st rig. Koopmeiners (A), 32′ st Vlasic (T)

Ammoniti: Aina (T), Zappacosta (A), Buongiorno (T), Vlasic (T)

Espulsi: