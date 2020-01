Video Gol Highlights Atalanta-Spal 1-2: colpo grosso degli emiliani con Petagna e Valoti che ribaltano Ilicic

Il risultato di Atalanta-Spal 1-2, 20° giornata di Serie A: Petagna e Valoti ribaltano Ilicic, per il colpaccio degli emiliani al Gewiss stadium!

Una partita giocata a viso aperto dagli ospiti, che provano a colpire fino in fondo. Il vantaggio per i bergamaschi siglato da Ilicic non li scompone. A fine del primo tempo colpiscono un palo con Petegna. Lo stesso attaccante italiano va in gol ad inizio ripresa, seguito da Valoti con una grande giocata! Tre punti importantissimi per gli spallini, che escono dall’ultimo posto e muovono la classifica!

La sintesi di Atalanta-Spal 1-2, 20° giornata di Serie A:

Una partita che vede la formazione ospite giocare senza timori reverenziali. Al terzo minuto sono proprio loro a costruire la prima occasione con un destro di Strefezza neutralizzato da Sportiello in angolo!

Quindi al quarto d’ora passa in vantaggio la Dea! Azione di Zapata sulla sinistra, cross al centro, colpo di tacco di Ilicic per la rete del vantaggio!

Alla mezz’ora Zapata prova una conclusione con il destro, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa!

Gli ospiti sono in partita e a due minuti dal termine vanno vicini al pareggio! Petagna colpisce di testa a centro area ma prende il palo sinistro, con pallone che termina sul fondo!

Nella ripresa clamoroso uno-due della Spal! Prima con Petagna che insacca da pochi passi, dopo una bella azione sulla sinistra di Reca. Poi un’azione spettacolare di Valoti, che salta Toloi con un pallonetto, si libera di Palomino e fa partire un destro dal limite dell’area che fredda Sportiello!

Poi un po’ di sfortuna per i bergamaschi. Prima Pasalic viene murato nel suo tentativo davanti alla porta, quindi Zapata prova una conclusione respinta in angolo. Il portiere albanese è autore di una grande parata nel finale che dà tre punti inattesi ai ferraresi!

Video Gol Highlights

Il tabellino di Atalanta-Spal 1-2, 20° giornata di Serie A

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Caldara (66° s.t. Muriel), Palomino; De Roon, Freuler (46° s.t. Djimsiti), Pasalic, Gosens; Gomez (59° s.t. Malinovski); Ilicic, Zapata. All. Gasperini

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti (78° st Valdifiori), Reca (85° s.t. Tomovic); Di Francesco (72° s.t. Floccari), Petagna. All. Semplici

Arbitro: Federico La Penna (Roma)

Reti: 16° p.t. Ilicic (A), 54° s.t. Petagna (S), 60° s.t. Valoti (S)

