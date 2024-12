Video Gol Highlights Atalanta – Milan 2-1 e Sintesi 06-12-2024

Video Gol e Highlights di Atalanta – Milan 2-1: la Dea conquista la 9° vittoria consecutiva grazie ai gol di De Ketelaere e Lookman e vola in vetta alla classifica

L’Atalanta di Gasperini appare sempre più inarrestabile e supera anche l’ostacolo Milan al Gewiss Stadium vincendo 2 a 1. Bergamaschi in vantaggio al 12° con un colpo di testa di De Ketelaere su azione di calcio piazzato, 10 minuti dopo arriva subito il pareggio del Milan con Alvaro Morata. La partita dopo il pareggio sembra bloccata con le due squadre attente a non sbagliare.

Il Gol decisivo arriva su azione di calcio d’angolo all’87° con Lookman che va a battere Maignan sul secondo palo e decide la partita a favore dei padroni di casa.

L’Atalanta grazie a questa vittoria vola momentaneamente al primo posto solitario in classifica con 34 punti in 15 partite a più 2 dal Napoli che domenica affronterà la Lazio.

Il Milan resta fermo a 22 punti a -12 dall’Atalanta capolista e sempre più lontano dalla lotta Scudetto ed è al 7° posto a -4 dalla Juventus.

Sintesi di Atalanta – Milan 2-1

Al 1° minuto subito un occasione per il Milan. Lancio per Pulisic in area che calcia di potenza ma Carnesecchi è bravo a respingere!

L’Atalanta risponde subito con Ederson che supera 3 avversari e serve Pasalic che da buona posizione spreca calciando alto.

Al 6° Leao serve in profondità Theo Hernandez che prova il tiro che però viene murato dai difensori bergamaschi.

Al 7° viene annullato un gol a Morata per posizione di fuorigioco!

Al 12° l’Atalanta passa in vantaggio grazie al gol dell’ex De Ketelaere.

Punizione dalla sinistra con cross di De Roon e De Ketelaere che svetta di testa e batte Maignan!

Al 22° arriva subito il pareggio del Milan: Theo verticalizza per Leao sulla sinistra che mette in mezzo e Morata è più veloce di tutti e batte Carnesecchi!

Al 24° un errore di Reijnders libera Bellanova in area che prova il tiro di potenza ma Maignan si oppone e respinge.

Al 43° ci prova Lookman con un tiro a giro dal limite dell’area ma il pallone termina alto.

Nel secondo tempo si gioca su ritmi più bassi con le due squadre che si studiano stando attente a non sbagliare e non concedere spazi.

Al 79° l’Atalanta sfiora il gol del vantaggio: Samardzic serve in area Lookman che prova il tiro sul primo palo ma Maignan non si fa sorprendere e devia in calcio d’angolo!

All’86° ancora occasione per l’Atalanta: Samardzic serve Lookman in profondità che controlla e calcia in porta ma Maignan si fa trovare ancora pronto e alza il pallone sopra la traversa.

Sul calcio d’angolo successivo l’Atalanta trova il gol del vantaggio con Lookman che si fa trovare smarcato sul secondo palo e batte Maignan!

Al 93° l’Atalanta sfiora il 3° gol con Retegui che parte in velocità in contropiede e a tu per tu con Maignan calcia sul portiere rossonero.

Highlights di Atalanta – Milan 2-1:

Tabellino di Atalanta – Milan 2-1:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti (76′ Kossounou), Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri (90+2′ Scalvini); Pasalic (76′ Samardzic); De Ketelaere (76′ Retegui), Lookman (90′ Brescianini). All. Gritti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah (90′ Chukwueze), Pulisic (38′ Loftus-Cheek), Leao; Morata (78′ Abraham). All. Fonseca.

ARBITRO: Federico La Penna della sezione Roma 1.

MARCATORI: 12′ De Ketelaere (A), 22′ Morata (M), 87′ Lookman (A).

AMMONITI: 55′ De Ketelaere (A), 71′ Bellanova (A), 75′ Fonseca (M).

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.