Video Gol Highlights Atalanta-Milan 1-1: sintesi 21-08-2022

Video Gol e Highlights di Atalanta-Milan 1-1: pareggio che, forse, staa un po’ stretto ai rossoneri, che vengono fermati da un avversario duro e volitivo in una partita molto bella. Entrambe le squadre sono ora appaiate a 4 punti.

Bennacer risponde al gol di Malinovskiy.; prima e dopo le reti, varie occasioni daa registrare per entrambe le compagini.

La Sintesi di Atalanta-Milan 1-1

Ritmi alti, ma poche occasioni, nel primo tempo, in cui i rossoneri fanno qualcosina in più andando presto al tiro con Leao senza, tuttavia, impensierire Musso.

Al 24°, dopo una fase di studio molto lunga, Messias si divora il vantaggio: Hernandez lancia per il brasiliano tagliando la difesa nerazzurra, ma l’ex esterno del Crotone conclude clamorosamente a lato con il sinistro.

Cinque minuti dopo, i bergamaschi ringraziano la sorte e passano in vantaggio: Mahele serve al limite dell’area Malinovskyi, che sorprende Maignan con un sinistro deviato vistosamente da Kalulu.

La reazione del Milan c’è, ma è priva di precisione. Vari sono i tentativi di far male a Musso, ma tutti velleitari. E’, dunque, una reazione più che altro di nervi, senza frutti. La prima frazione termina, senza altre emozioni, dopo un minuto di recupero.

Il Milan cerca subito il pareggio e al 50° Kalulu manca il bersaglio sugli sviluppi di una punizione di Bennacer.

Nei cinque minuti successivi le due squadre collezionano occasioni in serie: per i bergamaschi mancano il gol Hateboer in un’azione simile a quella per Kalulu e Pasalic, fermato da un grande intervento di Maignan; per i rossoneri sfiorano Leao, che manca ala porta di un soffio con un sinistro a giro, e Tonali, anticipato da Musso sul più bello.

Il pareggio è counque nell’aria e giunge al 68°: dopo aver tirato e costretto Musso al miracolo, Bennacer resta in area e, ricevuta palla da Saelemaekers, scaglia un violento sinistro a giro che tocca il palo e finisce in rete.

I rimanenti venti e più minuti vedono i rossoneri mancare il raddoppio all’80° con Origi, che viene anticipato all’ultimo momento da Djimsiti. Poi è guerra di nervi fino al triplice fischio, giunto dopo cinque minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Milan 1-1:

Il Tabellino di Atalanta-Milan 1-1:

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti (82′ Okoli); Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle (89′ Zortea); Pasalic (73′ Scalvini); Malinovskyi (73′ Lookman), Zapata (73′ Muriel). Allenatore: Gasperini

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (84′ Florenzi), Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias (66′ Saelemaekers), Diaz (58′ De Ketelaere), Leao (66′ Origi); Rebic (58′ Giroud). Allenatore: Pioli

Marcatori: 29′ Malinovskyi e 68′ Bennacer

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Toloi, Rebic, Hateboer, Tonali, Djimsiti, Hernandez e de Roon