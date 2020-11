Video Gol Highlights Atalanta-Liverpool 0-5: sintesi 3-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Atalanta-Liverpool 0-5, 3° Giornata Gruppo D Champions League: super tripletta di Diogo Jota, segnano anche Salah e Manè, palo di Duvan Zapata

Il Liverpool distrugge l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nella terza giornata del Girone D di Champions League.

Tutto fin troppo facile per i Reds, che comandano il gruppo al primo posto in classifica e a punteggio pieno, di fatto ipotecando il passaggio del turno.

Bruttissima sconfitta per i bergamaschi, che hanno mostrato la debolezza mentale delle prime settimane europee della scorsa stagione, con l’unica differenza che almeno quest’anno hanno quattro punti.

La sintesi di Atalanta-Liverpool 0-5, 3° Giornata Gruppo D Champions League

E’ una partita a senso unico in un primo tempo caratterizzato dal quasi monologo degli ospiti, che prendono sin da subito il pallino del gioco con un bel possesso palla, approfittando della passività dei padroni di casa, che non fanno altro che difendere, senza nemmeno pressare con la giusta intensità.

Deve alzare la saracinesca più volte Sportiello, che si fa trovare pronto sui tentativi di Diogo Jota, Manè e Jones, mentre Alisson emula l’avversario risultando decisivo sul contropiede di Muriel.

Al 16′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Diogo Jota, bellissimo pallonetto sul portiere dopo l’imbucata di Alexander-Arnold.

Il gol subito sembra scuotere leggermente i padroni di casa, ma l’unico che si fa vedere in attacco è il solo Muriel, che per poco non beffa Alisson, non impeccabile su una sua conclusione.

Al 34′ minuto gli ospiti raddoppiano, ancora Diogo Jota, che si regala una bellissima doppietta con un bel destro al volo su lancio di Gomez.

Nel finale i padroni di casa accusano il colpo ed escono dal campo, così gli ospiti provano ad approfittarne continuando a macinare gioco ed occasioni, ma Sportiello è decisivo su Manè.

Il secondo tempo inizia come si era conclusa la prima frazione di gioco, cioè con ospiti in pieno dominio del gioco e del campo.

E al 47′ minuto arriva il tris con il gol in contropiede di Salah.

Neanche il tempo di respirare, che gli ospiti calano il poker al 49′ minuto con Manè, servito da un assist perfetto di Salah.

I padroni di casa crollano definitivamente e al 54′ minuto subiscono anche la manita da parte degli ospiti, firmato da Diogo Jota, che festeggia la tripletta su assist di Manè.

Finalmente i padroni di casa reagiscono e con orgoglio si rendono pericolosi con Duvan Zapata, che colpisce un palo prima e poi impegna Alisson, ma è ancora una volta Sportiello a salvare la porta su Salah.

Video Gol Highlights di Atalanta-Liverpool 0-5, 3° Giornata Gruppo D Champions League

Il tabellino di Atalanta-Liverpool 0-5, 3° Giornata Gruppo D Champions League

ATALANTA-LIVERPOOL 0-5

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 6; Toloi 4,5, Palomino 4,5, Djimsiti 5; Hateboer 4 (36′ st Depaoli sv), Pasalic 5 (17′ st Malinovskyi 5), Freuler 5, Mojica 4,5 (36′ st Ruggeri sv); Gomez 5 (35′ st Lammers sv); Muriel 5 (7′ st Pessina 5), Zapata 5,5. A disp.: Gollini, Rossi, Romero, Sutalo, Ruggeri, Miranchuk, Lammers, Ilicic, Diallo. All.: Gasperini 3.

Liverpool (4-3-3): Alisson 6,5; Alexander-Arnold 7 (36′ st Tsimikas sv), Gomez 6, R. Williams 6, Robertson 7 (20′ st Keita 6); Wijnaldum 6,5 (37′ st N. Williams sv), Henderson 6,5 (20′ st Milner 6), Jones 7; Mané 7, D. Jota 8 (20′ st Firmino 6), Salah 7; Mané 7. A disp.: Adrian, Van den Berg, Phillips, Minamino, Shaqiri, Origi. All.: Klopp 8.

Arbitro: Hategan (Romania)

Marcatori: 16′ D. Jota, 33′ D. Jota, 2′ st Salah, 4′ st Mané, 9′ st D. Jota

Ammoniti: Jones, Wijnaldum (L)

Espulsi: nessuno

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS