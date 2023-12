Video Gol Highlights Atalanta – Lecce 1-0 e Sintesi 30-12-2023

Video Gol e Highlights Atalanta – Lecce 1.0, 18° Giornata Serie A: i bergamaschi battono i salentini grazie al gol di Lookman in apertura di secondo tempo

L’Atalanta di Gasperini chiude il 2023 con una vittoria battendo in casa il Lecce di D’Aversa di misura per 1 a 0.

A decidere il match è il gol di Lookman al 13° del secondo tempo.

Grazie a questa vittoria l’Atalanta sale al 6° posto a quota 29 punti.

Per i salentini arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di San Siro di sabato scorso.

Ora il Lecce è a 20 punti insieme al Genoa al 12° posto.

Sintesi di Atalanta – Lecce 1-0:

Al 14° occasione per l’Atalanta! Lookman mette un pallone al centro con Lookman che fa da torre per Scamacca che di esterno destro colpisce il palo!

In avvio di partita ci sono molti errori in fase di impostazione da parte di entrambe le squadre e pochi pericoli per i due portieri.

Al 22° errore di rilancio di Carnesecchi favorisce Kaba che dopo aver recuperato palla stoppa e prova il tiro ma il portiere bergamasco salva in tuffo!

Al 24° Zappacosta prova la conclusione ma il tiro viene deviato e per poco non diventa un assist per Lookman che manca la deviazione per pochi centimetri.

Al 27° Strefezza serve Gallo che effettua un tiro cross che termina a fil di palo!

Al 30° ancora un tiro cross del Lecce, questa volta è Strefezza che ci prova ma il tiro termina sopra la traversa!

Al 32° occasione Atalanta con Koopmeiners che prova a sfruttare un errore di Falcone ma Baschirotto salva in extremis!

Al 44° occasione per il Lecce! Cross di Gallo dalla sinistra e colpo di testa di Krstovic con il pallone che finisce di poco a lato!

Highlights e Video Gol di Atalanta – Lecce 1-0:

Tabellino di Atalanta – Lecce 1-0:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 6.5; De Roon 6, Djimsiti 6, Kolasinac 6.5; Zappacosta 5,5 (64′ Zortea 6), Pasalic 7, Ederson 6, Ruggeri 5.5 (92′ Holm s.v.); Koopmeiners 6 (83′ Adopo s.v.), Scamacca 6 (64′ Muriel 6), Lookman 7 (92′ Miranchuk s.v.). All. Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6 (83′ Venuti s.v.), Baschirotto 6.5, Touba 5.5, Gallo 6; Kaba 6, Ramadani 6, Oudin 5.5; Strefezza 5.5 (83′ Listkowski s.v.), Krstovic 5 (77′ Piccoli 5.5), Rafia 5.5 (72′ Gonzalez 6). All. D’Aversa

Arbitro: Manganiello

Marcatore: 58′ Lookman

Ammoniti: Zappacosta (A), Ramadani (L), Holm (A), Oudin (L)