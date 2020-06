Video Gol Highlights Atalanta-Lazio 3-2: sintesi 24-6-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Atalanta-Lazio 3-2, 27° Giornata Serie A: i biancocelesti passano in vantaggio con l’autogol di De Roon e raddoppiano con Milinkovic-Savic, accorcia Gosens, pareggia Malinovskyi, completa la rimonta Palomino

Succede di tutto anche allo Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, dove l’Atalanta vince con una rimonta clamorosa contro la Lazio nell’ultimo posticipo della 27° giornata di Serie A, 8° turno del girone di ritorno.

Vittoria meritatissima per i bergamaschi, capaci di trovare nuove forze e ribaltare il risultato dal doppio svantaggio, collezionando la seconda vittoria consecutiva in campionato dal ritorno dopo lo stop forzato e difendendo il quarto posto dall’assalto delle inseguitrici.

Brutto ko, amaro risveglio e infelice ritorno in campo per i biancocelesti, che si erano trovati inaspettatamente in doppio vantaggio dopo pochi minuti, per poi, di fatto, scomparire dal campo e, ora, allontanandosi dal primo posto, distante quattro punti.

Atalanta-Lazio

La sintesi di Atalanta-Lazio 3-2, 27° Giornata Serie A

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intesi. Partono meglio gli ospiti, che sembrano più reattivi, ma con il passare dei minuti i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco e obbligano gli avversari a giocare dietro la linea della palla e tentare di ripartire in contropiede.

Infatti, al 5′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con lo sfortunato autogol di De Roon, che devia nella propria porta il tiro cross di Lazzari.

E subito dopo al 11′ minuto arriva anche il raddoppio da parte degli ospiti, questa volta firmato da Milinkovic-Savic, con un bellissimo destro da fuori area, sul quale Gollini può nulla.

I padroni di casa sembrano accusare il colpo almeno dal punto di vista psicologico, visto che si allungano troppo e permettono agli ospiti di poter colpire in contropiede sfruttando la velocità di Lazzari e Immobile, ma senza fortuna.

Solo dopo i tentativi di Gomez, Duvan Zapata e Malinovskyi, finalmente i padroni di casa ritrovano il proprio gioco e la propria vena offensiva, accorciando al 38′ minuto con l’imperioso stacco di testa di Gosens, su assist perfetto di Hateboer, riaprendo la partita.

Il secondo tempo è molto simile al finale della prima frazione di gioco, visto che è un monologo dei padroni di casa, mentre gli ospiti non fanno altro che difendersi.

Ci provano Gomez e Djimsiti, prima del meritatissimo gol del pareggio di Malinovskyi, che al 66′ minuto lascia partire un sinistro a fulmicotone, che si infila all’incrocio.

A finire la rimonta è Palomino, che al 80′ minuto la ribalta completamente di testa sfruttando il calcio d’angolo di Gomez, dopo che Acerbi aveva salvato su Muriel.

Nel finale gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco e assediano gli avversari, attenti in fase difensiva, ma anche bravi a ripartire in contropiede, divorandosi il quarto gol con Gomez, che trova la super risposta di Strakosha.

Video Gol Highlights di Atalanta-Lazio 3-2, 27° Giornata Serie A

Il tabellino di Atalanta-Lazio 3-2, 27° Giornata Serie A

ATALANTA-LAZIO 3-2

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 6, Djimsiti 5,5, Palomino 6,5; Hateboer 6,5, De Roon 5, Freuler 5,5, Gosens 7 (24′ st Castagne 6); Malinovskyi 7 (32′ st Ilicic 6), Gomez 7, Zapata 5 (24′ st Muriel 6). A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Tameze, Czyborra, Colley, Sutalo, Bellanova. All.: Gritti 6,5.

Lazio (3-5-2): Strakosha 5; Patric 5, Acerbi 6,5, Radu 5,5 (31′ st Bastos 5); Lazzari 6, Luis Alberto 5,5 (31′ st A. Anderson 5,5), Cataldi 6 (15′ st Parolo 5), Milinkovic-Savic 7, Jony 5 (31′ st Lukaku 5,5); Correa 6 (10′ st Caicedo 5), Immobile 5. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, D. Anderson, Armini, Silva, Falbo. All.: Inzaghi 6.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 5′ aut. De Roon (A), 11′ Milinkovic-Savic (L), 38′ Gosens (A), 21′ st Malinovskyi (A), 35′ st Palomino (A)

Ammoniti: Toloi, De Roon (A); Milinkovic-Savic (L)

Espulsi: nessuno

