Video Gol Highlights Atalanta-Lazio 1-3: Sintesi 31-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Atalanta-Lazio 1-3, 20° Giornata Serie A: gran gol di Marusic, palo di Milinkovic-Savic, raddoppia Correa, segna Pasalic, la chiude Muriqi

La Lazio strapazza l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nella ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Non c’è stata mai partita, visto che i biancocelesti hanno dominato sin da subito riprendendosi una bella rivincita dopo la sconfitta di qualche giorno fa, conquistando la quinta vittoria consecutiva in campionato.

Colpiti e affondati i bergamaschi, che vengono superati in classifica proprio dai capitolini, ponendo fine ad una striscia di quattordici risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni.

Atalanta-Lazio

La sintesi di Atalanta-Lazio 1-3

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma gli ospiti sono perfetti in fase difensiva e ripartono in contropiede risultando spesso pericolosi.

E, infatti, al 2′ minuto sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con una magia di Marusic.

I padroni di casa provano a reagire, si riversano nella metà campo degli avversari, ma si sbilanciano troppo visto che accettano l’uno contro uno, tattica che va a genio agli ospiti, che con il loro catenaccio ribaltano l’azione mettendo in grande difficoltà gli avversari.

Sale in cattedra Milinkovic-Savic, ma prima è impreciso e poi il palo aiuta Gollini, che poco dopo si supera su Luis Alberto, mentre Reina si fa trovare pronto sul colpo di testa Zapata.

Il secondo tempo è una fotocopia della prima frazione di gioco, visto che i padroni di casa continuano a non avere grandi idee in attacco, mentre gli ospiti sanno come stare in campo.

Conseguenza di questa situazione in campo è il meritato gol del raddoppio degli ospiti al 51′ minuto, firmato da Correa, su sponda di testa di Immobile dopo il lancio di Reina, bravo l’argentino anche a saltare Gollini.

Il secondo gol subito taglia le gambe definitivamente ai padroni di casa, che non riescono più ad arrivare nella trequarti degli ospiti, che alzano il baricentro, pressano con maggiore aggressività e gestiscono facilmente il risultato.

Ci prova anche Lazzari, ma è poco cinico davanti al portiere, mentre Immobile mette a ferro e fuoco la difesa avversaria senza trovare la giocata vincente.

Proprio mentre la partita sembra scivolare verso la fine, al 79′ minuto i padroni di casa tornano in partita con il gol di Pasalic, bravo a ribadire in rete la palla dopo il palo colpito da Muriel, che aveva saltato il difensore avversario con una magia di tacco.

Ma è solo un’illusione, visto che al 82′ minuto gli ospiti chiudono i giochi con Muriqi, su assist di Pereira, lanciato a porta da una verticalizzazione di Milinkovic-Savic.

Video Gol Highlights di Atalanta-Lazio 1-3

Il tabellino di Atalanta-Lazio 1-3

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler (78′ Caldara), Ruggeri (46′ Malinovskyi); Miranchuk (54′ Pasalic), Ilicic (67′ Lammers); Zapata (54′ Muriel). All. Gasperini

Lazio (3-5-2): Reina; Patric (37′ Musacchio), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (80′ Escalante), Luis Alberto (59′ Akpa Akpro), Marusic; Correa (81′ Pereira), Immobile (81′ Muriqi). All. S. Inzaghi

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Gol: 3′ Marusic (L), 51′ Correa (L), 79′ Pasalic (A), 82′ Muriqi (L)

Assist: Immobile (L, 0-2), Pereira (L, 1-3)

Ammoniti: Patric, Musacchio

Espulsi: nessuno

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS