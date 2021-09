Video Gol Highlights Atalanta-Fiorentina 1-2: Sintesi 11-9-2021

Video Gol e Highlights Atalanta-Fiorentina 1-2, 3° Giornata Serie A: doppietta di Vlahovic su rigore, anche Zapata segna dagli undici metri

La Fiorentina batte l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel terzo anticipo del sabato sera della terza giornata di Serie A.

Colpaccio clamoroso per i toscani, che vincono la seconda partita consecutiva dopo la sconfitta all’esordio.

Brutta sconfitta per i bergamaschi, che si fermano dopo due risultati utili consecutivi, in cui avevano collezionato quattro punti.

Sintesi di Atalanta-Fiorentina 1-2

E’ una partita bellissima e divertente già a partire da un primo tempo disputato su ritmi molto intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti rispondono colpo su colpo.

Partono fortissimo i padroni di casa, che impegnano Terracciano con Zapata e al 10′ minuto il VAR annulla il possibile tap-in vincente di Djimsiti per posizione di fuorigioco.

Dopo una conclusione imprecisa di Duncan, al 30′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Vlahovic, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro grazie all’aiuto del VAR per fallo di mano di Maehle.

Nel finale i padroni provano a reagire, si riversano nella metà campo degli avversari attaccando a testa bassa, ma Palomino è poco cinico su sviluppi di un calcio d’angolo.

Il secondo tempo non potrebbe iniziare meglio di così per gli ospiti, che al 50‘ minuto trovano subito il gol del raddoppio, ancora Vlahovic, ancora su rigore, questa volta per fallo di Djimsiti su Bonaventura.

Ma i padroni di casa si arrabbiano, prendono in mano il pallino del gioco e provano ad accelerare con insistenza e aggressività sulla trequarti, puntando tutto su Zapata, che trova il miracolo di un super Terracciano sull’imbucata di Malinovskyi.

Al 65′ minuto è proprio Zapata che accorcia il risultato riaprendo i giochi ancora su calcio di rigore, questa volta fischiato dall’arbitro per fallo tra Gosens e Callejon.

Diventa quindi un vero e proprio assedio dei padroni di casa alla porta di Terracciano, visto che gli ospiti si abbassano troppo e non riescono più ad uscire dalla propria metà campo, dovendo ringraziare il proprio portiere, assolutamente superlativo Djimsiti e poi su Palomino nel finale.

Tabellino di Atalanta-Fiorentina 1-2

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 5,5, Palomino 6, Djimsiti 5; Zappacosta 5,5, Pasalic 5,5 (37′ st Ilicic sv), Freuler 6, Maehle 5 (5′ st Gosens 5,5); Pessina 5,5 (40′ st Koopmeiners sv), Miranchuk 5 (5′ st Malinovskyi 6,5); Zapata 6 (37′ st Piccoli sv). A disp.: Musso, Rossi, Lovato, Demiral, Pezzella. All.: Gasperini 5.



Fiorentina (4-3-3): Terracciano 7; Venuti 6 (25′ Odriozola 5,5), Milenkovic 6,5, Igor 6, Biraghi 6; Bonaventura 7, Torreira 6 (21′ st Amrabat 6), Duncan 6,5 (31′ st Castrovilli 6); Callejon 6 (31′ st Gonzalez 6), Vlahovic 7,5, Sottil 6 (21′ st Saponara 6). A disp.: Dragowski, Quarta, Benassi, Nastasic, Pulgar, Maleh, Kokorin. All.: Italiano 6,5.



Arbitro: Marini



Marcatori: 33′ rig. Vlahovic (F), 4′ st rig. Vlahovic (F), 20′ st rig. Zapata (A)



Ammoniti: Maehle, Gosens, Freuler, Palomino (A); Bonaventura, Igor, Milenkovic, Odriozola (F)



Espulsi: nessuno

