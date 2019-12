Video gol highlights Ascoli-Pisa 1-0: Cavion riporta i bianconeri al 5° posto

Risultato Ascoli-Pisa 1-0, 18° giornata Serie B: basta un bel gol in acrobazia di Cavion per far tornare i marchigiani al 5° posto al termine di una sfida interamente gestita senza affanni; un gran balzo se consideriamo che prima del fischio iniziale l’Ascoli era undicesimo. I toscani, invece, scendono al 12° posto, un po’ troppo a ridosso dei bassifondi, mostrando di essere a corto di benzina.

Cronaca Ascoli-Pisa 1-0, 18° giornata Serie B

La prima frazione è discretamente vivace e con qualche occasione: la prima giunge dopo una decina di minuti e vede Liotti concludere da calcio da fermo verso l’angolo sinistro, ma la perfida traiettoria non inganna l’attendo Leali che devia in corner.

Al 13° prova a rendersi pericoloso da sinistra Cavion, che raccoglie un cross proveniente dal lato opposto e, anziché rimettere in mezzo, si accentra e va al tiro, ma Gori non ha problemi a far suo il pallone.

Molto più pericoloso, invece, lo stesso Cavion al 21°: Scamacca serve di tacco Da Cruz, che a sua volta appoggia per il numero 7 bianconero che cerca il primo palo e conclude di sinistro mettendo però a lato.

Cavion si rivede alla mezz’ora con una nuova discesa sulla sinistra e un ottimo cross per Da Cruz , ma l’olandese colpisce male di testa e manda la sfera oltre la traversa da posizione ottimale.

L’ultima emozione è ancora per i padroni di casa, che al 43° vanno in gol con Piccinocchi: il centrocampista è, però, giudicato in lieve offside sul lancio da centrocampo che lo manda a segno con una bordata sotto la traversa e la rete viene annullata tra le proteste. Il primo tempo non ha altro da offrire.

La ripresa è all’insegna degli stessi ritmi blandi del primo tempo e, allo stesso modo, l’Ascoli a caccia del vantaggio. La pressione non è fortissima e la prima chance è un colpo di testa centrale di Da Cruz.

Al 68° cambia il risultato grazie a Cavion: il tuttofare ascolano spedisce in rete con una gran sforbiciata un cross dalla destra di Andreoni in realtà destinato ad Ardemagni, nell’occasione tirato giù da Ingrosso.

Il finale, eccezion fatta per una botta di Moscardelli abbondantemente a lato, vede dominare i padroni di casa, più volte vicini al raddoppio: ci prova per due volte Brlek, in torsione e in spaccata, ma prima trova la risposta di Gori e poi mette fuori, e anche con Da Cruz, che imposta e conclude un contropiede rapidissimo e costringe Gori ad un’altra grande parata. Del Pisa nessuna notizia, e così sarà fino al triplice fischio.

Migliori in campo Cavion (7), che trova la rete al culmine di una prestazione autorevole che lo vede anche come uomo più pericoloso dei padroni di casa, e Gori (6.5), bravo a limitare i danni nel finale e a tenere in vita gli ospiti. Male Ardemagni (5), raramente sollecitato, e Fabbro (5), idem come sopra.

Tabellino Ascoli-Pisa 1-0, 18° giornata Serie B

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Padoin, Brosco, Gravillon, Andreoni (85′ Troiano); Cavion, Piccinocchi (63′ Ardemagni), Petrucci; Brlek; Da Cruz, Scamacca (79′ Gerbo). Allenatore: Zanetti

Pisa (3-5-1-1): Gori; Ingrosso (71′ Moscardelli), Benedetti, Aya; Liotti (77′ Di Quinzio), Verna, De Vitis, Pinato (69′ Siega), Lisi; Minesso; Fabbro. Allenatore: D’Angelo

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 68′ Cavion

Ammoniti: Piccinocchi, Pinato, Benedetti, Leali, Aya e Gerbo

