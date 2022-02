Video gol-highlights Ascoli-Perugia 0-1: sintesi 05-02-2022

Video gol-highlights Ascoli-Perugia 0-1: la decide una punizione di Lisi nel primo tempo.

Ascoli-Perugia 0-1: colpo esterno degli umbri che decidono la gara con un calcio di punizione realizzato da Lisi nel primo tempo.

La squadra di Alvini si attesta così al decimo posto, lontana dalla zona salvezza. Non riesce il balzo in graduatoria alla squadra marchigiana che avrebbe potuto, vincendo, insidiare in maniera convincente la zona playoff.

La sintesi di Ascoli-Perugia 0-1

Le squadre iniziano la gara a ritmi lenti: il Perugia ci prova con De Luca, ma il suo destro viene bloccato da Leali.

Risponde l’Ascoli con un sinistro di Ricci murato dalla difesa. Maistro prova a farsi vedere col destro dalla distanza, ma il suo tiro finisce al lato.

Perugia più aggressivo nella parte centrale di primo tempo: De Luca fa pressione sulla trequarti avversaria e costringe i bianconeri a commettere errori.

Poco dopo, proprio l’attaccante umbro ha una ghiotta occasione: servito nel mezzo da Lisi, gira e prende il palo su deviazione di Bellusci.

Preludio al gol che arriva su calcio piazzato: Lisi sfodera un mancino magistrale sul quale Leali non può nulla.

Ancora Perugia in attacco, per nulla appagato dal gol: Matos in mezzo per la girata di Kouan, che manda alto.

L’Ascoli risponde con un’iniziativa di Bidaoui, il cui tiro non è preciso. Nel finale di tempo sono ancora i bianconeri a provarci, sempre con Bidaoui, ma il suo destro viene messo in angolo da Angella.

L’Ascoli inizia la ripresa con D’Orazio al posto di Falasco. Latitano le occasioni, ma è ancora il Perugia a mostrarsi più propositivo, sviluppando gioco soprattutto sulla sinistra con Lisi.

Matos prende l’iniziativa, si incunea in area, ma mette fuori con l’esterno mancino. Girandola di sostituzioni: il neoentrato Beghetto mette in mezzo per De Luca che manda alto di testa.

Sempre Perugia a spingere: su azione d’angolo, Sgarbi colpisce di testa alto. Caligara, scuola Juventus, ci prova con un tiro dalla distanza che Angella respinge.

Sempre Caligara, sugli sviluppi dell’angolo, colpisce con il mancino spedendo alto. Gli sforzi finali dell’Ascoli non vengono ripagati.

Un ultimo tentativo di D’Orazio, col sinistro, finisce alto. Il Perugia vince e va ad occupare una posizione di centro classifica.

Highlights e video gol di Ascoli-Perugia 0-1

Il tabellino di Ascoli-Perugia 0-1

ASCOLI: 1 Leali; 2 Salvi, 55 Bellusci, 15 Quaranta, 54 Falasco (D’Orazio 45′); 30 Saric (Collocolo 66′), Caligara, 37 Maistro (Palazzino 74′); 8 Ricci (Tsadjout 56′), 11 Iliev (De Paoli 65′), 26 Bidaoui.

A disposizione: 12 Bolletta, 13 Guarna, 3 D’Orazio, 4 Tavcar, 6 Baschirotto, 7 Paganini, 18 Collocolo, 27 Eramo, 29 Palazzino, 40 De Paoli, 74 Tsadjout, 77 Buchel

Allenatore: Andrea Sottil

PERUGIA: 22 Chichizola, 39 Sgarbi, 5 Angella, 15 Dell’Orco,;23 Falzerano (Ferrarini 76′), 6 Segre, 25 Santoro, 44 Lisi (Beghetto 65′); 10 Matos (Olivieri 66′), 28 Kouan (Burrai 87′); 9 De Luca (Carretta 77′).

A disposizione: 1 Fulignati, 2 Rosi, 4 Gyabuaa, 7 Carretta, 8 Burrai, 11 Olivieri, 13 Beghetto, 14 Murgia, 16 Ghion, 18 D’Urso, 30 Ferrarini, 32 Zanadrea

Marcatori: 26′ Lisi (P)

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova )

Ammoniti: Angella (P), Iliev (A), Matos (P), Falasco (A), De Luca (P), Olivieri (P), Caligara (A)

Espulsi

