Video Gol Highlights Ascoli-Parma 1-3: sintesi 28-10-2023

Risultato Ascoli-Parma 1-3: i ducali vincono con l’arma del cinismo una partita in realtà equilibrata che i marchigiani non meritavano di perdere con così ampio margine.

Man apre subito le danze, Caligara pareggia e ancora Man raddoppia. Nella ripresa Bernabé cala il tris.

Il Parma approfitta della caduta del Catanzaro e consolida il suo primato andando a +5 sui calabresi, mentre l’Ascoli

Sintesi Ascoli-Parma 1-3

L’equilibrio è subito rotto dal gol del vantaggio siglato dall’attaccante degli ospiti Man, che al minuto 8 finalizza con un destro angolato un assist di Bonny sugli sviluppi di un pallone perso a centrocampo dagli ascolani.

La reazione dei padroni di casa è veemente e porta al pareggio immediato: al 13° Nestorovski fa da sponda su traversone di Falasco e il ricevente Mendes, a sua volta, appoggia il pallone all’indietro verso l’accorrente Caligara, pronto al tiro di prima intenzione vincente.

Nei dieci minuti successivi l’Ascoli sfiora per ben due volte il vantaggio: al 16° Chichizola è attento su un potente sinistro di Nestorovski e al 21° è bravissimo anche su un tiro dal limite scoccato ancora da Caligara.

La pressione ascolana è forte, ma il Parma è spietato e al 34° raddoppia in ripartenza: Man, lanciato in profondità, elude Falasco, salta anche Quaranta e batte ancora Viviano con un sinistro preciso.

Con il nuovo vantaggio degli emiliani terminano le azioni salienti del primo tempo.

La ripresa comincia con l’ennesima chance per gli ascolani, vicini al pareggio con un tiro-cross di Adjapong deviato in corner dal portiere ducale.

Al 54° Bernabé sigla il terzo gol su punizione dal limite: la sfera coglie la traversa e, secondo il VAR (non c’è la Goal Line Technology in B), varca interamente la linea bianca.

L’Ascoli non merita questo passivo, ma dopo questo episodio sparisce anziché cercare di risollevarsi, rischia di incassare anche il poker (al 64° Sohm salta Viviano e tira, ma Bellusci evita che la palla entri ancora in rete) e resta anche in dieci a causa dell’espulsione proprio di Viviano per proteste.

Nulla più accade malgrado manchi quasi mezz’ora; il Parma amministra, sfiora il gol qualche volta e non rischia più nulla se non a 90° ormai passato per un rigore prima assegnato e poi tramutato in punizione dal limite.

Migliori in campo Caligara (7), bravo sul gol e pericoloso in un’altra circostanza, e Man (7.5), decisivo. Male Viviano (4), espulso per un’idiozia in un momento delicato, e Sohm (5.5), troppo lezioso.

Higlights e Video Gol Ascoli-Parma 1-3

Tabellino Ascoli-Parma 1-3

Ascoli (4-3-1-2): Viviano; Adjapong (60′ Bayeye), Bellusci, Quaranta, Falasco (84′ Haveri); Gnahorè, Di Tacchio (60′ Rodriguez), Caligara (65′ Barosi); Falzerano; Pedro Mendes (84′ Manzari), Nestorovski. Allenatore: Viali

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Circati, Osorio, Ansaldi (62′ Di Chiara); Estevez, Bernabé; Man (62′ Coulibaly), Sohm (86′ Camara), Benedyczak (84′ Mihaila); Bonny (69′ Colak). Allenatore: Pecchia

Marcatori: 8′ e 34′ Man, 13′ Caligara, 54′ Bernabé

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Bellusci, Falasco, Bonny, Caligara, Quaranta, Viviano, Nestorovski, Manzari e Camara

Espulsi: 64′ Viviano