Video Gol Highlights Arsenal-Chelsea 0-2: Sintesi 22-8-2021

Il risultato di Arsenal – Chelsea 0-2, 2° giornata di Premier League. Il Chelsea vince 2-0 il Derby di Londra contro l’Arsenal e sale a 6 punti dopo 2 giornate, a punteggio pieno in classifica. All’Emirates Stadium i blues dominano e vanno a segno con Lukaku e James nel primo tempo e poi gestiscono la partita nella ripresa. Arsenal mai davvero in partita e pericoloso e alla seconda sconfitta in due partite.

La sintesi di Arsenal – Chelsea 0-2, 2° giornata Premier League

Nel Big Match della 2° giornata di Premier League, il Chelsea vince il Derby contro l’Arsenal per 2-0 e sale a punteggio pieno in classifica. Partita in pieno controllo della squadra di Tuchel, che legittima e chiude i conti già nel primo tempo. La squadra di Arteta mai in partita e che incappa nel 2° KO in due partite di campionato.

Nel giorno di Romelu Lukaku che ritorna a vesitre la maglia del Chelsea, è proprio l’ex Inter ad aprire le marcature. Minuto 15 Lukaku protegge palla e smista a destra per James, cross preciso rasoterra indirizzato proprio al nuovo numero 9 Blues che con un tap-in facle batte Leno per l’1-0.

L’Arsenal spreca qualche ripartenza, ma il dominio tecnico e tattico del Chelsea è troppo evidente. La macchina perfetta di Tuchel colpisce ancora alla mezzora di gioco. Bella azioenc orale che coinvolge Alonso e Havertz, il tedesco cerca Lukaku, ma il pallone arriva a Mount che con un assist preciso dalla trequarti serve l’accorrente James a destra che con un tiro forte batte Leno per il 2-0.

Nella ripresa accade molto poco, l’Arsenal è troppo arrendevole e il Chelsea abbassa i ritmi gestendo il doppio vantaggio senza rischi. Unico brivido della seconda frazione arriva al 77′. Cross di Mount, Lukaku stacca violentemente di testa, Leno miracoloso devia sulla traversa. Finisce 0-2 per il Chelsea.

Il Video Gol Highlights di Arsenal – Chelsea 0-2

Il tabellino di Arsenal – Chelsea 0-2

ARSENAL (4-2-3-1): Leno, Soares, Holding, Pablo Marì, Tierney (66′ Tavares), Lokonga, Xhaka, Pépé, Smith-Rowe, Saka (61′ Aubameyang), Martinelli (79′ Balogun). All.: Arteta

A disposizione: Aubameyang, Maitlnd-Niles, Tavares, Chambers, Neson, Elneny, Balogun, Kolasinac, Ramsdale

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Marcos Alonso, Kovacic (72′ Kanté), Jorginho, James, Mount (82′ Ziyech), Havertz (89′ Werner), Lukaku. All.: Tuchel

A disposizione: Kepa Arrizabalaga, Thiago Silva, Kanté, Werner, Chalobah, Zuma, Hudson-Hodoi, Chilwell, Ziyech

Marcatori: 15′ Lukaku ( C ), 30′ James ( C ),

Ammoniti: Pablo Marì (A), Holding (A), Lokonga (A)

Arbitro: Craig Pawson

