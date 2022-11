Video Gol Highlights Argentina-Messico 2-0, 2° Giornata Gruppo C Mondiali Qatar 2022: l’albiceleste vince la seconda partita ed apre alla possibilità di terminare prima nel gruppo C. Ora il destino è nelle sue mani, nello scontro diretto con la Polonia.

Due giocate individuali in mezzo ad una sfida non proprio entusiasmante degli uomini di Scaloni. Lionel Messi prima, Fernandez poi decidono il match in loro favore.

Il Messico, invece, ha ancora un ultima speranza nella sfida con l’Arabia Saudita, sperando che allo stesso tempo, i biancoazzurri vincano la loro sfida con i polacchi.

Sintesi ed Highligths di Argentina-Messico, 2° giornata Gruppo C Mondiale Qatar 2022

Sintesi di Argentina-Messico

Partita molto tattica e chiusa. Un tiro fuori nel primo quarto di gara, da parte dei messicani con Cesar Montes che vince un pallone in area dopo una punizione e lascia partire un tiro che termina di poco sulla destra di Martinez.

Fatica l’albiceleste a costruire occasioni da goal con Lionel Messi, marcato in maniera asfissiante dalla retroguardia messicana. L’utilizzo di Mac Allister è una scelta di ordine da parte del C.T. Scaloni, privilegiato all’estro e alla tecnica. La sua previsione è di una partita molto combattuta a livello fisico, senza tante possibilità di far valere altre doti.

Video Gol Highlights Argentina-Messico. Poco dopo la mezz’ora si vede un primo tentativo dell’Argentina con Lionel Messi, il quale calcia una punizione dalla parte destra con il mancino e impegna con qualche difficoltà il portiere Ochoa.

A cinque minuti dal termine una buona occasione per l’albiceleste. Cross di Di Maria dalla sinistra dopo aver ricevuto un pallone da calcio d’angolo, incornata di testa di Lautaro Martinez a centro area con il pallone che termina abbondantemente alto sopra la traversa.

In chiusura di prima frazione un calcio di punizione di Vega dal limite dell’area, ma Martinez blocca tranquillamente la sua conclusione.

Al sesto minuto si accende Lionel Messi con uno slalom e guadagna un calcio di punizione al limite dell’area. La sua battuta conseguente è, però, da dimenticare con pallone molto alto sopra la traversa.

Video Gol Highlights Argentina-Messico. Una partita che denota un certo nervosismo, una serie di lotte in mezzo al campo. Un dato su tutti è eloquente, quello del numero di falli che all’inizio della ripresa è di 8 per l’albiceleste e 12 per i messicani.

Al decimo della ripresa Di Maria avanza sulla destra entra in area e poi crossa senza trovare un compagno in posizione utile per battere a rete.

Vantaggio dell’Argentina! È il diciannovesimo minuto di gioco e la partita prende una piega differente. Di Maria serve al centro Lionel Messi il quale giunge al limite dell’area e con un sinistro chirurgico infila il pallone nell’angolo alla sinistra di Ochoa.

Partita che lentamente si spegne. Il Messico non riesce a costruire delle azioni offensive degne di nota.

Il Ct Scaloni, con i cambi, ha deciso di coprirsi di più, passando ad una difesa a cinque. Non vuole correre i rischi avuti nella scorsa partita, dove in vantaggio di una rete si è fatta rimontare e sorpassare dall’Arabia Saudita.

Raddoppio dell’Argentina! La partita si chiude a tre minuti dal termine. Da un calcio d’angolo, con il pallone che viene dato da Messi a Fernandez, il quale supera il diretto marcatore con una finta e poi con un tiro a giro lo infila nell’angolo alla sinistra di Ochoa.

Highlights e Video Gol di Argentina-Messico 2-0 :

Tabellino di Argentina-Messico

Marcatori: 19′ st Lionel Messi (A), 42′ st Fernandez (A)

Assist: Di Maria (19′ st), 42′ st Lionel Messi (A)

ARGENTINA (4-4-2): Martinez; Montiel (18′ st Molina), Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; Di Maria (19′ st Romero), De Paul, Rodriguez (12 st Fernandez), Mac Allister (19′ st Palacios); Messi, Lautaro (18′ st Alvarez).

Commissario Tecnico: Lionel Scaloni.

MESSICO (5-3-2): Ochoa; Alvarez (19′ st Jimenez), Araujo, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, Guardado (42′ pt Gutierrez), Chavez; Lozano (28′ st Alvarado), Vega (19′ st Antuna).

Commissario Tecnico: Gerardo Martino.

Ammoniti: Araujo (M), Gonzalo Montiel (A), Gutierrez (M), Herrera (M), Alvarado (M)

Arbitro: Orsato di Schio (Italia)