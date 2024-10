Video Gol e Highlights Empoli-Napoli 0-1: sintesi 20-10-2024

Il Risultato di Empoli-Napoli 0-1, 8° giornata Serie A: i partenopei soffrono per un’ora, nella quale non tirano mai in porta e rischiano di soccombere più volte, ma un’ingenuità difensiva dei toscani consente loro di segnare e portar via dalla Toscana tre punti pesantissimi.

Kvaratskhelia decide il match su calcio di rigore.

Il Napoli torna in vetta da solo con 19 punti, mentre l’Empoli resta fermo a 10.

La Sintesi di Empoli-Napoli 0-1

Stranamente contratto e molto ben ingabbiato, il Napoli appare subito in difficoltà e l’Empoli cerca di trarne profitto iniziando a prendere la mira e concludere verso la porta dei partenopei. Caprile deve impegnarsi sin dai primi minuti e disinnesca un tentativo al volo di Esposito all’11° minuto e un ben più insidioso tiro-cross di Pezzella al 12°.

Passano i minuti, i toscani palleggiano e i campani arrancano cercando idee e soluzioni che non sovvengono e così è sempre Caprile a dover salvare i suoi dal crollo: al 31° Esposito lo impegna ancora una volta, mentre al 37° Colombo, messo davanti alla porta da Anjorin, calcia a lato da buona posizione.

I minuti finali vedono il Napoli finalmente meno remissivo, anche se di tiri in porta non se ne parla. La prima frazione va in archivio senza recupero.

Pur senza creare altre occasioni, anche nella ripresa l’Empoli tiene benissimo il campo e il Napoli non riesce a fare alcunché fino all’episodio improvviso del rigore ad essi assegnato per un fallo di Anjorin su Politano, che riesce per la prima volta ad entrare nell’area avversaria: il rigore è netto e Kvaratskhelia lo trasforma spiazzando Vasquez poco dopo il quarto d’ora di gioco.

Cinque minuti dopo, McTominay sfiora il raddoppio calciando di prima intenzione su sponda del neo entrato Simeone e sfiora la traversa. Nonostante manchino oltre venti minuti, praticamente mezz’ora se consideriamo i sei minuti di recupero concessi, non si vedranno più occasioni fino al triplice fischio: il Napoli non offenderà quasi più e l’Empoli non troverà mai varchi.

Video Gol e Highlights Empoli-Napoli 0-1

Il Tabellino di Empoli-Napoli 0-1

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze (78′ Henderson), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (78′ Haas), Grassi (72′ Solbakken), Fazzini (78′ Ekong), Pezzella; Esposito; Colombo (86′ Konate). Allenatore: D’Aversa

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (59′ Olivera); Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano (86′ Mazzocchi), Lukaku (59′ Simeone), Kvaratskhelia (76′ David Neres). Allenatore: Conte

Marcatori: 63′ rig. Kvaratskhelia

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Grassi, Anguissa, Di Lorenzo e Haas

