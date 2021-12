Video Gol e Highlights di Roma – Sampdoria 1-1 22-12-2021

Video Gol e Highlights di Roma – Sampdoria 1-1: i giallorossi vengono fermati sul pareggio per 1 a 1 all’Olimpico contro i blucerchiati. Gol di Shomurodov al 72° e pareggio di Gabbiadini all’80°.

La Roma di Mourinho dopo la vittoria in trasferta contro l’Atalanta di sabato pomeriggio a Bergamo per 4 a 1 viene fermata sul pareggio per 1 a 1 dalla Sampdoria all’Olimpico.

Primo tempo bloccato e povero di occasioni. Entrambi i gol vengono segnati nella ripresa con Shomurodov, subentrato a Veretout 5 minuti prima, che porta in vantaggio la Roma al 72°. Pareggia per la Sampdoria Manolo Gabbiadini all’80°, a segno per la 5° Giornata consecutiva.

Sintesi di Roma – Sampdoria 1-1:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-5-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo c’è Cristante in cabina di regia affiancato da Veretout e Mkhitaryan. Sulla fascia destra c’è Karsdorp e Vina a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Abraham e Zaniolo.

D’Aversa manda in campo la sua Sampdoria con il 4-4-2 con Falcone in porta e linea difensiva formata da Bereszynski a destra e Augello a sinistra con Yoshida e Colley centrali. a centrocampo ci sono Adrien Silva ed Ekdal al centro con Candreva a destra e Askildsen a sinistra. In attacco la coppia formata da Caputo e Gabbiadini.

Al 3° minuto ci prova subito Abraham che dopo aver recuperato il palla a centrocampo punta la difesa blucerchiata e prova il tiro con il pallone che termina di poco a lato.

Al 6° ci prova Vina ma il suo tiro termina lontano dallo specchio della porta.

In questa prima fase le squadre sono molto chiuse e si affrontano per lo più in mezzo al campo.

Al 26° c’è il primo tiro della Sampdoria con Adrien Silva che prova dalla distanza ma il pallone termina fuori.

Passa un minuto e anche Askildsen prova la soluzione personale ma il suo tiro termina altissimo.

Al 35° l’occasione più pericolosa per la Sampdoria è sui piedi di Gabbiadini che prova il tiro di potenza ma Rui Partricio è bravo a bloccare a terra.

Al 41° ci prova Nicolò Zaniolo per la Roma ma il suo tiro termina alto.

Il primo tempo termina a reti bianche.

In apertura di ripresa Abraham è subito costretto a chiedere il cambio per infortunio muscolare.

Mourinho manda in campo al suo posto il giovanissimo Felix Afena che aveva segnato una doppietta in trasferta contro il Genoa.

Al 52° c’è un palo della Sampdoria con Candreva che dopo aver rubato palla a Smalling calcia in porta ma la palla impatta sul palo!

Al 59° Nicolò Zaniolo prova la conclusione di potenza ma Falcone riesce a respingere.

Al 61° la Roma va vicinissima al vantaggio. Prima ci prova Zaniolo ma il suo tiro viene respinto da Falcone e poi prova a ribattere a rete Felix Afena ma il portiere ancora una volta nega il gol ai giallorossi.

Al 72° la Roma passa in vantaggio con Shomurodov che è bravo ad infilarsi nella difesa doriana e a battere Falcone sul primo palo.

All’80° c’è il pareggio della Sampdoria con Gabbiadini. Ottimo pallone messo in mezzo da Quagliarella con Colley che colpisce il palo e poi arriva Gabbiadini a ribadire in rete.

Al 91° Mkhitaryan prova il rito a giro ma il pallone termina sopra la traversa.

Highlights e Video dei Gol di Roma – Sampdoria 1-1:

Tabellino di Roma – Sampdoria 1-1:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout (66′ Shomurodov), Cristante, Mkhitaryan, Vina (66′ El Shaarawy); Zaniolo, Abraham (46′ Felix). A disposizione: Fuzato, Calafiori, Kumbulla, Darboe, Villar, Diawara, Bove, Carles Perez, Borja Mayoral. Allenatore: Mourinho.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski (75′ Ciervo), Yoshida, Colley, Augello; Candreva (89′ Depaoli), Ekdal (37′ Ferrari), Adrien Silva, Askildsen (89′ Yepes Laut); Gabbiadini, Caputo (75′ Quagliarella). A disposizione: Audero, Ravaglia, Chabot, Torregrossa, Dragusin, Ferrari, Murru. Allenatore: D’Aversa.

MARCATORI: 72′ Shomurodov, 80′ Gabbiadini.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

AMMONITI: Bereszynski, Askildsen, Falcone.

Migliori Bookmakers AAMS