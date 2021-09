Video Gol e Highlights di Lazio Roma 3-2 26-09-2021

Video Gol e Highlights di Lazio – Roma: la Lazio di Sarri vince il derby della capitale dopo una partita ricca di gol e spettacolo con la Roma di Mourinho che ha lottato fino alla fine alla ricerca del pareggio.

La Lazio vince il Derby della capitale e ritrova una vittoria preziosa che gli mancava dal 28 agosto scorso quando i biancocelesti vinsero in goleada 6 a 1 contro lo Spezia.

Dopo quella vittoria per i biancocelesti di Sarri c’era stata la sconfitta contro il Milan a San Siro ed i pareggi contro Cagliari e Torino.

Per la Roma di Mourinho arriva la seconda sconfitta stagionale dopo quella di domenica scorsa al Bentegodi contro l’Hellas Verona sempre per 3 a 2.

I giallorossi restano fermi al quarto posto con 12 punti in classifica mentre la Lazio sale al 6° posto a quota 11 punti.

Sintesi di Lazio Roma 3-2:

Ecco le scelte di Sarri e Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, L. Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, L. Alberto; F. Anderson, Immobile, Pedro.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

Cronaca 1° Tempo:

47′ – Finisce il primo tempo. Lazio e Roma vanno al riposo con i biancocelesti in vantaggio per 2-1. Grande avvio di gara della compagine di Sarri a segno con Milinkovic (10′) e Immobile (19′). La Roma riduce il divario nel finale (41′) con Ibanez. Da segnalare un’occasione per Immobile e un palo colpito da Zaniolo che ha invano richiesto anche un calcio di rigore.

46′ – Cartellino giallo per Cristante per gioco scorretto su Leiva.

46′ – Felipe Anderson è fermato fallosamente da Zaniolo.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

43′ – Sesto calcio d’angolo per la Roma. La Lazio non ne ha ancora battuti.

41′ – GOL DELLA ROMA! 2-1! Ibanez accorcia le distanze per i giallorossi con una deviazione ravvicinata di testa sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto dalla sinistra da Veretout.

40′ – Occasione Roma: un tentativo a rete di Mkhitaryan, ottimamente servito nella circostanza in area da El Shaarawy, è deviato oltra la linea di fondo da Acerbi. Quinto corner per i giallorossi.

39′ – Un traversone dalla destra di Felipe Anderson si rivela leggermente troppo alto per Acerbi.

38′ – Buona copertura difensiva di Milinkovic su Zaniolo.

37′ – Occasione Lazio: Immobile, incuneatosi in area su un invito di Milinkovic, conclude sull’esterno della rete.

35′ – Prolungata trama offensiva della Roma che fatica a trovare sbocchi.

33′ – Ravvisato un fallo in attacco di Mancini.

32′ – El Shaarawy guadagna un calcio di punizione. Fallo di Luiz Felipe.

31′ – Buona chiusura difensiva di Vina su Felipe Anderson.

31′ – Quarto calcio d’angolo per la Roma.

30′ – Abraham è fermato fallosamente da Luiz Felipe.

29′ – Segnalata una posizione irregolare di Pedro.

27′ – Palo della Roma! Zaniolo si vede respingere da un montante il colpo di testa da distanza ravvicinata effettuato sugli sviluppi del corner.

26′ – Occasione Roma: Reina devia in angolo un tentativo da fuori area di Veretout.

25′ – Secondo calcio d’angolo per la Roma.

25′ – Cartellino giallo per Leiva per gioco scorretto su Mkhitaryan.

24′ – Felipe Anderson chiuso in area da Ibanez.

22′ – Possesso palla a centrocampo della compagine di Sarri.

21′ – Segnalata una posizione irregolare di Abraham.

19′ – GOL DELLA LAZIO! 2-0! Pedro, ottimamente servito da Immobile, trafigge Rui Patricio con un preciso rasoterra dal limite dell’area. Micidiale ripartenza dei biancocelesti.

19′ – Proteste della Roma per un più che sospetto contatto in area tra Hysaj e Zaniolo.

16′ – Corner di Veretout dalla sinistra e colpo di testa sul fondo di Cristante.

15′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dei giallorossi. Tiro dalla bandierina generato da un errore di Milinkovic.

14′ – Prolungato attacco della Roma. Ritmi alti.

13′ – Milinkovic, rimasto a terra dopo il duro scontro con l’estremo difensore giallorosso, riprende regolarmente il suo posto.

10′ – GOL DELLA LAZIO! 1-0! Milinkovic porta in vantaggio i padroni di casa andando a segno di testa sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Felipe Anderson. Cartellino giallo per Rui Patricio che in ritardo travolge il centrocampista biancoceleste.

10′ – Rilancio errato di Ibanez.

9′ – Apertura errata di El Shaarawy per Zaniolo al limite dell’area.

8′ – Felipe Anderson è fermato fallosamente da El Shaarawy in pressione.

7′ – Prolungata trama offensiva dei biancocelesti.

6′ – Possesso palla della Lazio a centrocampo.

5′ – Ravvisato un fallo di mano di Marusic.

4′ – Segnalato un fuorigioco di rientro di Felipe Anderson.

3′ – Tempestiva uscita di Reina ad anticipare un possibile intervento di Karsdorp lanciato dalle retrovie.

2′ – Errore in fase di controllo di Vina sulla corsia di sinistra.

1′ – Ravvisato un fallo in attacco di Milinkovic su Ibanez.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Lazio.

Cronaca 2° Tempo:

87′ – Reina controlla agevolmente un complicato tentativo di testa di Ibanez.

85′ – Scintille in campo. Ammoniti Cataldi e Veretout.

83′ – Palla-gol per la Lazio con Immobile che conclude a lato da ottima posizione.

82′ – Doppio cambio nella Roma: Smalling e Zalewski subentrano rispettivamente a Vina e Karsdorp.

81′ – Occasione Roma: Reina respinge un tentativo di Shomurodov liberato al tiro da Carles Perez.

79′ – Occasione Lazio: Felipe Anderson sguscia a Vina, entra in area e serve Immobile che si vede deviare in angolo da Rui Patricio il suo tentativo da distanza ravvicinata. Primo tiro dalla bandierina per i biancocelesti.

77′ – Cambio nella Roma: Zaniolo lascia il posto a Carles Perez.

76′ – Segnalata una posizione irregolare di Abraham.

75′ – Una punizione di Cataldi dal versante di sinistra si spegne sul fondo.

73′ – Roma pericolosa: Reina si oppone con bravura a un gran diagonale da destra di Zaniolo.

71′ – Si spegne sull’esterno della rete un tentativo da posizione defilata di Mkhitaryan.

69′ – GOL DELLA ROMA! 3-2! Veretout riapre il confronto trasformando il penalty.

67′ – Rigore per la Roma! Il direttore di gara decreta un penalty in favore dei giallorossi ravvisando un fallo alquanto dubbio ai danni di Zaniolo.

66′ – Cambio nella Lazio: Akpa Akpro rileva Luis Alberto.

64′ – Cambio nella Roma: Shomurodov prende il posto di El Shaarawy.

63′ – GOL DELLA LAZIO! 3-1! Felipe Anderson, liberato splendidamente al tiro da Immobile, sigla la terza rete biancoceleste. Altra perfetta ripartenza della compagine di Sarri avviata da un lancio di Luis Alberto.

61′ – Cambio nella Lazio: Lucas Leiva lascia il posto a Cataldi. Cartellino giallo per Mourinho.

60′ – Si spegne sul fondo una conclusione dal limite dell’area di Immobile.

59′ – Ritmi più bassi rispetto alla prima frazione.

57′ – Copertura decisa di Ibanez su Felipe Anderson che aveva soffiato un pallone a Vina.

56′ – Buon intervento difensivo di Vina su Felipe Anderson.

55′ – Si spegne sul fondo un colpo di testa di Ibanez sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Zaniolo.

54′ – Ottavo tiro dalla bandierina per la compagine di Mourinho.

53′ – Mkhitaryan è fermato fallosamente da Leiva.

52′ – Buona uscita difensiva della Roma.

51′ – Vereotout, sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Zaniolo, non riesce sul secondo palo a controllare la sfera.

50′ – Settimo calcio d’angolo per la Roma.

49′ – Lazio pericolosa: Immobile, sugli sviluppi di una punizione prolungata di testa da Milinkovic, conclude al volo sul fondo.

48′ – Cartellino giallo per Vina per gioco scorretto su Felipe Anderson.

47′ – Possesso palla della Lazio.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Highlights e Video dei Gol di Lazio – Roma 3-2:

Tabellino di Lazio – Roma 3-2:

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva (’60 Cataldi), Luis Alberto (’66 Akpa Akpro); Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Lazzari, Radu, Akpa Akpro, Basic, Escalante, Cataldi, Raul Moro, Romero, Muriqi.

All. Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy (’66 Shomurodov); Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Reynolds, Calafiori, Villar, Diawara, Darboe, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral.

Marcatori: 10′ Milinkovic; 19′ Pedro; 41′ Ibanez; 63′ Felipe Anderson; 69′ Veretout (R);

All. Mourinho.

AMMONITI: Rui Patricio; Leiva; Cristante; Vina; Mourinho;

Migliori Bookmakers AAMS