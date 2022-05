Video Gol e Highlights di Fiorentina – Roma 2-0 09-05-2022

Video Gol e Highlights di Fiorentina – Roma 2-0: i viola battoni all’Artemio Franchi la Roma di Mourinho con i gol di Gonzalez e Bonaventura segnati nei primi 10 minuti

La Roma di Mourinho esce sconfitta dall’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Italiano per 2 a 0 e perde il 5° posto in classifica con la Lazio che ieri aveva battuto la Sampdoria 2 a 0 e sale a 62 punti.

I giallorossi restano fermi a quota 59 e vengono agganciati al 6° posto proprio dalla Fiorentina e dall’Atalanta.

La Fiorentina di Italiano dopo aver rimediato 3 sconfitte consecutive contro Salernitana, Udinese e Milan ritrova la vittoria ed i 3 punti e torna in lotta per un posto in Europa.

Sintesi di Fiorentina – Roma 2-0:

La Fiorentina parte subito all’attacco.

Al 5° minuto c’è un contatto dubbio appena dentro l’area di rigore tra Karsdorp e Gonzalez.

L’arbitro Guida va al Var e dopo aver visto le immagini assegna il calcio di rigore alla Fiorentina.

Sul dischetto va Nico Gonzalez che segna il gol del vantaggio per i viola.

Al 10° minuto la Fiorentina trova il gol del raddoppio! Bonaventura lasciato libero trova un autostrada e arriva fino al limite dell’area e di sinistro batte Rui Patricio per il 2 a 0.

Al 20° calcio di punizione dal limite di Pellegrini viene respinto da Terracciano.

Al 25° la Fiorentina segna il terzo gol con Bonaventura ma l’arbitro annulla la rete per fuorigiocho di Biraghi che aveva effettuato il cross.

In apertura di ripresa la Roma sfiora il gol con un colpo di testa di Abraham che termina di poco al lato.

Al 55° Amrabat ci prova di destro ma Rui Patricio devia in calcio d’angolo.

Video Gol e Highlights di Fiorentina – Roma 2-0:

Tabellino di Fiorentina – Roma 2-0:

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (46′ st Terzic); Bonaventura (31′ st Maleh), Amrabat, Duncan; Gonzalez (46′ st Callejon), Cabral (31′ st Piatek), Ikoné (45′ st Saponara). Allenatore: Italiano. A disposizione: Rosati, Dragowski, M. Quarta, Torreira, Nastasic, Munteanu, Kokorin.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (45′ st Spinazzola), Oliveira (1′ st Zaniolo), Cristante, Veretout, Zalewski (21′ st El Shaarawy); Pellegrini (30′ st Carles Perez); Abraham (45′ st Shomurodov). Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Vina, Maitland-Niles, Kumbulla, Diawara, Bove, Felix.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

Marcatori: 5′ Gonzalez (Rigore), 10′ Bonaventura

Ammoniti: Amrabat, Bonaventura, Duncan (F); Mancini (R). Recupero: 3′ pt,